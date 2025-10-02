Поклонники Resident Evil месяцами строили теории относительно личности загадочного убийцы в капюшоне из трейлеров новой игры Requiem во вселенной Resident Evil. Сообщество активно обсуждало, может ли за этой фигурой скрываться знакомый персонаж, которого создатели решили вернуть из мира мертвых благодаря хитрым сюжетным решениям. Недавно разработчики из Capcom наконец пролили свет на эту тайну.

Кто же этот загадочный антагонист?

После длительного периода спекуляций студия Capcom официально подтвердила, что таинственная фигура в капюшоне, которая фигурировала в рекламных материалах Resident Evil Requiem, не является ни одним из известных персонажей вселенной. Директор игры Коши Наканиши и продюсер Масато Кумазава сообщили, что это совершенно новый герой, созданный специально для сюжета новой части. По их словам, команда не прибегала к неожиданным возвращениям старых персонажей, стремясь развивать историю в новых направлениях, пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Это заявление положило конец многочисленным фанатским теориям. С момента появления первых трейлеров игроки предполагали, что под капюшоном может скрываться Леон Кеннеди, Крис Редфилд или даже Итан Уинтерс. Дискуссии разгорелись с новой силой после выхода последнего трейлера с выставки Gamescom. В нем загадочный антагонист жестоко расправляется с менеджером отеля и, вероятно, с матерью главной героини, Грейс Эшкрофт. Многие были убеждены, что это должно быть знакомое лицо, которое стало на сторону зла, или же давно известный вернувшийся злодей.

Загадочный персонаж впервые появился в этом ролике: видео

Однако разработчики решили пойти другим путем. Они подтвердили, что для этого персонажа Resident Evil Requiem станет дебютом для этого персонажа. Такое решение имеет целью показать, что студия ответственно подходит к созданию новой истории, не ограничиваясь лишь наследием прошлых игр.

В то же время судьба Леона Кеннеди остается одной из главных интриг. В трейлерах есть много ссылок на события в Раккун-Сити, что вызывает вопросы о возможном появлении не только Леона, но и других ветеранов серии, таких как Клэр Редфилд, Джилл Валентайн или Крис Редфилд. При этом ранее, как писало издание GamesRadar, представители Capcom заявляли, что Леон "плохо подходит для жанра ужасов", и настаивали, что новой главной героиней является именно Грейс Эшкрофт.

Окончательные ответы на все вопросы игроки получат уже скоро – выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля.