Шанувальники серії Resident Evil місяцями будували теорії щодо особистості загадкового вбивці в капюшоні з трейлерів нової гри Requiem у всесвіті Resident Evil. Спільнота активно обговорювала, чи може за цією фігурою ховатися знайомий персонаж, якого творці вирішили повернути зі світу мертвих завдяки хитрим сюжетним рішенням. Нещодавно розробники з Capcom нарешті пролили світло на цю таємницю.

Хто ж цей загадковий антагоніст?

Після тривалого періоду спекуляцій студія Capcom офіційно підтвердила, що таємнича постать у капюшоні, яка фігурувала в рекламних матеріалах Resident Evil Requiem, не є жодним із відомих персонажів всесвіту. Директор гри Коші Наканіші та продюсер Масато Кумазава повідомили, що це абсолютно новий герой, створений спеціально для сюжету нової частини. За їхніми словами, команда не вдавалась до несподіваних повернень старих персонажів, прагнучи розвивати історію в нових напрямках, пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Ця заява поклала край численним фанатським теоріям. З моменту появи перших трейлерів гравці припускали, що під капюшоном може ховатися Леон Кеннеді, Кріс Редфілд або навіть Ітан Вінтерс. Дискусії розгорілися з новою силою після виходу останнього трейлера з виставки Gamescom. У ньому загадковий антагоніст жорстоко розправляється з менеджером готелю та, ймовірно, з матір'ю головної героїні, Грейс Ешкрофт. Багато хто був переконаний, що це має бути знайоме обличчя, яке стало на бік зла, або ж давно відомий лиходій, що повернувся.

Загадковий персонаж уперше з'явився в цьому ролику: відео

Проте розробники вирішили піти іншим шляхом. Вони підтвердили, що для цього персонажа Resident Evil Requiem стане дебютом. Таке рішення має на меті показати, що студія відповідально підходить до створення нової історії, не обмежуючись лише спадщиною минулих ігор.

Водночас доля Леона Кеннеді залишається однією з головних інтриг. У трейлерах є багато посилань на події в Раккун-Сіті, що викликає питання про можливу появу не тільки Леона, а й інших ветеранів серії, таких як Клер Редфілд, Джилл Валентайн чи Кріс Редфілд. При цьому раніше, як писало видання GamesRadar, представники Capcom заявляли, що Леон "погано підходить для жанру жахів", і наполягали, що новою головною героїнею є саме Грейс Ешкрофт.

Остаточні відповіді на всі запитання гравці отримають уже скоро – вихід Resident Evil Requiem заплановано на 27 лютого.