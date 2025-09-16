Що відомо про інноваційну систему жаху в Requiem?

Розробники з Capcom повідомили, що в Resident Evil Requiem з'явиться інноваційна система, покликана маніпулювати емоціями гравців. Ця механіка буде впливати на ігровий процес, зокрема на його темп, створюючи унікальний досвід жаху, який виходить за рамки звичайних скримерів. Гра повертається до своїх похмурих і моторошних коренів, пропонуючи атмосферу, що пробирає до кісток, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

На жаль, якихось конкретних прикладів того, як новий підхід проявлятиметься на практиці, розробники не надали. Однак, ми можемо зробити певні висновки з попередніх витоків.

Події гри розгорнуться приблизно через 30 років після ракетного удару по Раккун-Сіті. Головною героїнею стане Грейс Ешкрофт, донька Алісси Ешкрофт, відомої за іграми серії Resident Evil Outbreak. Сюжет буде пов'язаний з її особистою драмою: Грейс повертається до міста, щоб розслідувати загибель матері, яка сталася вісім років тому в готелі "Ренвуд". За словами директора гри Коші Наканіші, команда розробників ретельно підійшла до відтворення зруйнованого міста, аналізуючи, як вибух міг вплинути на різні райони.

Однією з ключових особливостей ігрового процесу стане можливість у будь-який момент перемикатися між видом від першої та третьої особи. Кожен режим пропонує різний досвід. Гра від першої особи посилює відчуття страху через обмежене поле зору, тоді як вигляд від третьої особи робить гру більш кінематографічною. У цьому режимі навіть з'являться ексклюзивні анімації: наприклад, під час погоні Грейс може спіткнутись і впасти, що додає сцені напруги.

У грі з'явиться новий невблаганний ворог-переслідувач, що продовжує традиції таких антагоністів, як Містер Ікс та Леді Дімітреску. Ця потворна істота чутлива до світла і здатна пересуватися по стелі, що робить її появу непередбачуваною і змушує гравця постійно бути напоготові. Демонстраційні версії гри показували, що на початкових етапах у Грейс не буде зброї, і їй доведеться покладатися на хитрість та оточення, кидаючи пляшки для відволікання монстра.

Крім переслідувань, гравців чекають класичні для серії елементи: вирішення головоломок, управління інвентарем та дослідження локацій. Розробники підтвердили, що свідомо відмовилися від ідей відкритого світу чи онлайн-режиму, щоб зосередитися на традиційному однокористувацькому досвіді, якого очікують шанувальники.

Хоча гра й не буде такою ж лякаючою, як Resident Evil 7, вона обіцяє стати по-справжньому моторошною та непередбачуваною пригодою.

Дивіться трейлер Resident Evil Requiem: відео