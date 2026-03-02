Какие отзывы и оценки получает Resident Evil Requiem на Metacritic

Серия Resident Evil всегда была эталоном жанра survival horror, однако релиз новой части под названием Requiem произвел настоящий фурор в геймерском сообществе. Сразу после выхода проект оказался в центре внимания не только из-за возвращения культовых персонажей, но и из-за аномально высокой активности аудитории на крупных агрегаторах. Ситуация вокруг новинки выглядит беспрецедентной.

Что говорят игроки о Resident Evil Requiem?

Игровая гонка за звание лучшего проекта 2026 года началась чрезвычайно стремительно. Сначала высокую планку задала игра Mewgenics, получив от критиков 88 баллов, однако уже через две недели Resident Evil Requiem смогла повторить этот результат, став самой высокооцененной оригинальной игрой серии за последние двадцать лет, пишет TheGamer.

Профессиональные обозреватели на ресурсе OpenCritic выставили проекту средний балл 89 из 100, а 96 процентов критиков рекомендуют игру к прохождению

Однако настоящая сенсация произошла именно в секторе пользовательских отзывов. Всего через несколько дней после официального релиза, который состоялся 27 февраля 2026 года, игроки начали массово выставлять самые высокие баллы.

По состоянию на 1 марта Resident Evil Requiem удерживала невероятный показатель 9.5 балла из 10 на основе более 2 250 рецензий.

2 марта оценка несколько снизилась до 9.4 на основе 2 941 оценок пользователей.

Это делает новинку лидером франшизы франшизы Metacritic.

До этого момента лидером среди фанатов считалась культовая Resident Evil 4 2005 года выпуска с оценкой 9.1 балла. Современный ремейк четвертой части и переосмысление оригинальной игры 2002 года имеют по 8.9 балла, тогда как классические версии Resident Evil 2 и оригинальная игра 1996 года держатся на уровне 8.7 – 8.8 балла.

Requiem догнала Clair Obscur: Expedition 33, которая в прошлом году потеснила таких гигантов, как Metal Gear Solid и The Witcher 3. Хотя оба проекта имеют отображаемый балл 9.5, внутренние расчеты Metacritic показывают, что неокругленный результат игры от Capcom даже выше.

На платформе Steam ситуация не менее впечатляющая. Игра получила статус "Исключительно положительные" отзывы, имея в своем активе 62 582 рецензии от пользователей. Помимо высоких оценок, проект демонстрирует отличные показатели вовлеченности, став одной из самых популярных однопользовательских игр в истории сервиса.

Metascore портит картину

Несмотря на общий восторг, Metascore от критиков на уровне 88 баллов формально не позволяет игре войти в список "Лучших игр всех времен", куда обычно попадают проекты с рейтингом 90 и выше. Однако для фанатов это не имеет большого значения, ведь Requiem уже стала для них лучшей игрой 2026 года на данный момент.

Игроки настолько погрузились в мир игры, что даже создали отдельное сообщество в интернете для решения финальной головоломки, а также пытались позвонить по номеру телефона Леона, который упоминается в сюжете, хотя он оказался недействительным.

Разработчики из Capcom имеют серьезный повод для празднования, хотя аналитики предполагают, что со временем, когда количество отзывов возрастет, высокий балл может несколько снизиться.

О чем Resident Evil Requiem?

Сюжет игры сосредоточен на взаимодействии Леона Кеннеди и Грейс Эшкрофт. Профессиональные журналисты описывают их отношения как сложный и гармоничный танец, где каждый шаг дополняет другой, несмотря на мелкие неточности.

Свои голоса и внешность главным героям подарили актеры Ник Апостолидес и Анджела Сант'Альбано:

Апостолидес, который уже не впервые возвращается к роли Леона, отметил, что ему было приятно снова оказаться в Ракун-Сити и поработать над точными остротами своего персонажа.

Анджела Сант'Альбано, которая воплотила образ Грейс Эшкрофт, призналась, что работа над этим проектом сделала ее настоящей поклонницей видеоигр.

