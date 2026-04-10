Легендарную защиту Denuvo окончательно сломали: какая игра стала первой жертвой пиратов в 2026 году

Мир игровой индустрии всколыхнула новость о падении одного из самых надежных бастионов цифровой защиты. Хакер сумел сделать то, что ранее считалось почти невозможным, что открыло путь для бесплатного доступа к играм прямо в день выхода, в частности к одному из главных хитов 2026 года.

Как взломали Denuvo?

Главной новостью дня на профильных ресурсах стала информация о том, что игра Resident Evil Requiem от компании Capcom стала первым проектом 2026 года с защитой Denuvo, который удалось полностью взломать. Это достижение принадлежит хакеру под псевдонимом voices38, который обнародовал результаты своей работы на платформе Reddit. Взлом состоялся лишь через 41 день после официального релиза игры, что является чрезвычайно коротким сроком для современных систем защиты, пишет TheGamer.

Особенностью этого случая является метод, который использовал хакер. До последнего времени игровое сообщество полагалось на так называемый обход через гипервизор. Этот метод позволяет запускать игры внутри скрытого низкоуровневого слоя, который расположен ниже операционной системы и подменяет ответы на проверки защиты.

Однако voices38 пошел другим путем, создав "чистый" олдскульный взлом, который не требует дополнительных манипуляций с операционной системой или использования сомнительных слоев программного обеспечения. Это значительно снижает риски для безопасности компьютера пользователя, поскольку методы с гипервизором требуют отключения многих функций защиты Windows, таких как изоляция ядра и целостность памяти.

Сам хакер отметил, что новая версия Denuvo 2026 года содержит только две дополнительные функции по сравнению с изданием 2025 года, которое использовалось в играх вроде Doom: The Dark Ages. Несмотря на то, что Resident Evil Requiem оказалась самым сложным проектом в его практике, voices38 утверждает, что любая защита может быть преодолена, если уделить этому достаточно времени.

На создание рабочей версии без защиты у него ушло около двух недель активной работы.

Проблемы и вызовы Denuvo

Ситуация вокруг Denuvo уже давно является предметом жарких дискуссий. Многие игроки жалуются на то, что система защиты негативно влияет на производительность, вызывая падение частоты кадров и рывки во время игрового процесса. Независимые проверки неоднократно подтверждали эти опасения, демонстрируя скачки загрузки центрального процессора в лицензионных копиях игр.

Компания Irdeto, которая владеет технологией Denuvo, уже отреагировала на новые вызовы. Даниэль Бутшек, руководитель отдела коммуникаций Irdeto, заявил, что компания работает над обновленными версиями безопасности для игр, которые пострадали от обходов. Он заверил, что усиление защиты не повлияет на производительность и не потребует более глубокого вмешательства в операционную систему на уровне ядра Ring -1.

Только 52 игры с Denuvo сейчас остаются невзломанными

Еще несколько месяцев назад в индустрии видеоигр велись дискуссии о том, не одержала ли система Denuvo окончательную победу над пиратством. Эффективность этой технологии защиты от несанкционированного вмешательства (DRM) была настолько высокой, что многие считали эру бесплатных копий игр для персональных компьютеров завершенной.

Однако по состоянию на конец марта 2026 года ситуация кардинально изменилась. Согласно данным, которыми поделилась известная в этой сфере личность под псевдонимом FitGirl, количество игр, до сих пор остаются нетронутыми пиратами, сокращается с невероятной скоростью.

На сегодняшний день в списке невзломанных проектов, защищенных Denuvo, осталось лишь 52 наименования. Это свидетельствует о том, что хакеры нашли слабые места в системе, которые позволяют им обходить защиту значительно эффективнее, чем раньше. Среди игр, которые уже сдались под натиском пиратов, фигурируют такие громкие названия, как Borderlands 4 и Like A Dragon: Infinite Wealth.

Такой прорыв стал возможным в том числе и благодаря уже упомянутому Hypervisor, но теперь благодаря voices38 пираты смогут играть в новые игры даже в день их выхода. Именно это, кстати, произошло с Crimson Desert.

Какие игры еще держатся?

Если проанализировать список из 52 игр, которые до сих пор остаются под защитой, можно заметить определенную закономерность. Большинство из них – это спортивные симуляторы и гоночные игры, которые часто требуют постоянного подключения к серверам разработчиков.

Среди них:

Серии игр Madden NFL (от версии 21 до будущей 2026 года) и EA Sports FC (бывшая FIFA);

Гоночные проекты вроде F1 24, F1 Manager 2024 и Need for Speed Unbound и Need for Speed Unbound;

Стратегии и ролевые игры, такие как Sid Meier's Civilization VII, Anno 117 – Pax Romana и Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters.

Также в списке несокрушимых остаются такие проекты, как Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 и Marvel Midnight Suns. Некоторые из этих игр находятся в статусе "невзломанных" уже несколько лет, что может свидетельствовать либо о сложности их конкретной защиты, или о меньшем интересе пиратского сообщества к этим тайтлам по сравнению с новыми блокбастерами. Однако последние релизы, вроде Mega Man Star Force Legacy Collection, уже находятся под прицелом хакеров.