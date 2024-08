Звездный реслер WWE признался, какая видеоигра помогла ему пережить сверхтяжелую травму

Один из самых известных реслеров федерации WWE поделился историей о том как 600 часов, проведенных в культовой видеоигре, помогли ему справиться с тяжелыми последствиями ужасной травмы.

Никого уже не удивишь, что известные личности, даже олимпийские спортсмены, любят видеоигры. Но не всегда они честно и открыто говорят о своих предпочтениях.

"Гадюка" обожает Elden Ring

В подкасте коллеги Коди Роудса под названием "What Do You Wann Talk About", известный реслер Рэнди Ортон рассказал что он все еще остается "игроманом", несмотря на свою бешеную занятость.

Ортон даже признался, что он потратил около 600 часов на Elden Ring.

Для понимания сколько времени Ортон потратил на игру: чтобы завершить ее и дополнения на 100% нужно около 180 часов (по данным портала howlongtobeat ).

По словам спортсмена, именно видеоигра FromSoftware помогла ему справиться с избытком свободного времени, когда в начале 2022 года он восстанавливался после тяжелой операции на спондилодезе и в общем целых 18 месяцев был на лечении и реабилитации.

Полный выпуск подкаста – смотреть видео

Но даже сейчас, когда "Гадюка" вернулся на ринг, он продолжает быть фаном Elden Ring и играет в DLC Shadow of the Erdtree.

Я теряюсь в этом. Дети ложатся спать, я даю жене iPad и говорю: "Эй, покупай что-то на Амазоне". А я просто играю. У меня дома каждый день как Рождество, – пошутил Ортон.

Shadow of the Erdtree всего за три дня продалось тиражом в более 5 миллионов копий и в итоге стало одним из самых рейтинговых DLC всех времен, поэтому Ортон далеко не единственный кого так затягивает проект FromSoftware.