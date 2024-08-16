Barkour станет своеобразным ответом на Stray, ведь теперь и "собачники" смогут сыграть в игру, где главным героем является их любимое животное.

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Спасти мир – задача для самого лучшего мальчика

Годами, как и в жизни, виртуальные собаки были верными друзьями героев многих видеоигр, но вот наконец пришло время получить проект, в котором пес станет не дополнением к персонажу, а полноценным протагонистом.

Случится это с появлением видеоигры Barkour – нового экшн-стелса, в котором игроки возьмут под контроль не простого пса, а секретного агента шпионской организации, состоящей из животных, которому поручено спасти мир.

Четвероногий супершпион будет обладать навыками своеобразного паркура и будет вооружен высокотехнологичными гаджетами. Все это поможет ему пробираться мимо вооруженных наемников и ликвидировать их комическими стелс-атаками при необходимости.

Трейлер игры – смотреть видео

Согласно информации из трейлера, Barkour выйдет на ПК и консоли (пока без уточнения какие именно) где-то в течение 2025 года.

Поэтому, геймерам, которых заинтересовал проект стоит добавить его в избранное в Steam чтобы не пропустить дальнейших новостей от польских разработчиков.