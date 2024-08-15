Очевидно, Ибрагиму Аль-Нассеру из Рияда в детстве не говорили, что игровая консоль может посадить кинескоп, ведь он удивил всех, сумев подключить к одному телевизору более 4 сотен устройств.

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Новый фантастический рекорд

Коллекция энтузиаста охватывает всю историю гейминга. В ней есть все консоли, о которых только можно подумать, от Magnavox Odyssey до Sega Mega Drive/Genesis, Sega Dreamcast, Nintendo 64 и многих других.

Интересно! Всего Ибрагиму удалось подключить к телевизору 444 консоли.

Кроме того, человек также имеет массу аксессуаров ко всем основным устройствам, как вот Dreamcast Karaoke, и все они бережно подключены к соответствующим консолям.

Ибрагим рассказал, что для организации пространства и понимания какой переключатель отвечает за какую консоль ему пришлось создать довольно обширную таблицу в Excel.

У меня так много игровых консолей. Через некоторое время я заметил, что у меня есть большая куча игровых консолей, на которых я не могу играть. Телевизионные порты ограничены, и если я хотел бы поиграть, мне надо было либо отсоединить какую-то консоль, или я мог бы сохранить все и добавить еще больше коммутаторов и конвертеров, – рассказал Аль-Нассер в интервью.

Помимо прочего Ибрагим также рассказал о своей любимой консоли, которой оказалась Sega Genesis.

Интервью энтузиаста – смотреть видео

По словам Аль-Нассера, осуществление замысла заняло у него очень много времени и сил, ведь кроме использования "всех доступных инструментов, чтобы упорядочить кабели" он также хотел сделать так, чтобы его игровая комната была похожа на своеобразный музей.