Вочевидь, Ібрагіму Аль-Нассеру з Ріяду в дитинстві не казали, що ігрова консоль може посадити кінескоп, адже він здивував усіх, зумівши під'єднати до одного телевізора понад 4 сотні пристроїв.

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Новий фантастичний рекорд

Колекція ентузіаста охоплює всю історію геймінгу. У ній є всі консолі, про які тільки можна подумати, від Magnavox Odyssey до Sega Mega Drive/Genesis, Sega Dreamcast, Nintendo 64 та багатьох інших.

Цікаво! Усього Ібрагіму вдалося під'єднати до телевізора 444 консолі.

Окрім того, чоловік також має масу аксесуарів до усіх основних пристроїв, як от Dreamcast Karaoke, й усі вони дбайливо підключені до відповідних консолей.

Ібрагім розповів, що задля організації простору та розуміння який перемикач відповідає за яку консоль йому довелося створити доволі розлогу таблицю в Excel.

У мене так багато ігрових консолей. Через деякий час я помітив, що у мене є велика купа ігрових консолей, на яких я не можу грати. Телевізійні порти обмежені, і якщо я хотів би пограти, мені треба було або від’єднати якусь консоль, або я міг би зберегти все та додати ще більше комутаторів і конвертерів, – розповів Аль-Нассер в інтерв'ю.

Окрім іншого Ібрагім також розповів про свою улюблену консоль, якою виявилася Sega Genesis.

Інтерв'ю ентузіаста – дивитися відео

За словами Аль-Нассера, здійснення задуму зайняло в нього дуже багато часу та сил, адже окрім використання "усіх доступних інструментів, щоб впорядкувати кабелі" він також хотів зробити так аби його ігрова кімната була схожа на своєрідний музей.