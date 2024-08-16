Barkour стане своєрідною відповіддю на Stray, адже тепер і "собачники" зможуть зіграти в гру, де головним героєм є їх улюблена тваринка.

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Врятувати світ – завдання для найкращого хлопчика

Роками, як і у житті, віртуальні собаки були вірними друзями героїв багатьох відеоігор, але ось нарешті прийшов час отримати проєкт, в якому пес стане не додатком до персонажа, а повноцінним протагоністом.

Станеться це з появою відеогри Barkour – нового екшн-стелсу, в якому гравці візьмуть під контроль не простого собаку, а секретного агента шпигунської організації, що складається з тварин, якому доручено врятувати світ.

Чотирилапий супершпигун володітиме навичками своєрідного паркуру та буде озброєний високотехнологічними гаджетами. Усе це допоможе йому пробиратися повз озброєних найманців та ліквідовувати їх комічними стелс-атаками за необхідності.

Трейлер гри – дивитися відео

Згідно з інформацією з трейлера, Barkour вийде на ПК та консолі (поки що без уточнення які саме) десь впродовж 2025 року.

Отож, геймерам, яких зацікавив проєкт варто додати його в бажане в Steam аби не пропустити подальших новин від польських розробників.