Продажа билетов на турнир по League of Legends превратилась в хаос из-за ботов и перекупщиков

Разработчик League of Legends и организатор крупнейшего турнира по этой игре, компания Riot Games, объявила, что переносит сроки продажи билетов на финал чемпионата мира в Лондоне, который должен состояться 2 ноября на O2 Arena. В объявлении обращают внимание на "значительную активность ботов".

Что произошло

Чемпионат мира по League of Legends является одним из крупнейших киберспортивных событий в календаре, собирая десятки миллионов зрителей по всему миру – как онлайн, так и офлайн. Турнир также является рекордсменом по количеству просмотров в истории, а его призовой фонд составляет 2,25 миллиона долларов, что может потягаться разве что с главным турниром по Dota 2. Не удивительно, что желающих попасть на финал мероприятия очень много. Как и мошенников, которые пытаются этим воспользоваться.

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Как выяснилось, перекупщики запустили ботов для отслеживания и массовой покупки билетов на грандиозный финал. Их активность была такой высокой, что страница в интернете просто упала, заставив компанию немедленно реагировать. Таким образом Riot Games решила отложить раунд предварительной продажи, чтобы придумать, как устранить эту проблему.

После обнаружения значительной активности ботов, которые повлияли на наши предварительные продажи за последние 48 часов, мы приняли тяжелое, но необходимое решение временно отложить финальный раунд продажи билетов на Финал Чемпионата Мира. Мы работаем над решением этой проблемы и уведомим вас, как только сможем,

– говорится в объявлении.

Riot Games также обещает, что идентифицирует билеты, приобретенные ботами, чтобы вернуть их в руки настоящих болельщиков.

Болельщики, которые успели приобрести билеты на Финал Чемпионата мира честным способом, не пострадали. Однако компания готова выслушать тех, кто считает, что их покупка сорвалась вследствие действий перекупщиков или самой Riot. Таким клиентам предлагают связаться со службой поддержки, чтобы помочь в решении проблемы.

Когда продажи будут возобновлены, неизвестно.