Сердце разбито, но шоу продолжается – Rockstar официально ответила на сливы GTA 6

Студия Rockstar Games впервые официально отреагировала на катастрофические утечки игрового процесса Grand Theft Auto 6 от хакера Cyberleek, которые ежедневно появляются в сети.

Разработчики назвали эту ситуацию болезненным ударом для команды, но заверили, что инцидент не помешает выходу долгожданного боевика, сообщает 24 Канал.

Восемь дней в аду спойлеров

Утечки конфиденциальных материалов начались 18 августа 2026 года, всего за несколько месяцев до официального выхода игры.

Аноним под псевдонимом Cyberleek ежедневно публикует короткие ролики, демонстрирующие игровой процесс GTA 6: от стрельбы до записей радиостанций. Сам он говорит, что делает это в знак протеста, хотя некоторые и сомневаются в мотивации хакера.

Для студии, которая работала над проектом более десяти лет, этот инцидент стал настоящей трагедией. Поклонники серии ждали новую часть в течение 13 лет, поэтому внезапный и неконтролируемый показ сырых материалов бросил тень на запланированное шоу, которое должно состояться на Netflix уже 27 августа.

В конце концов, накануне премьеры Rockstar Games и Take-Two выпустили официальное обращение, в котором искренне поблагодарили фанатов за слова поддержки в этот непростой момент.

Мы очень рады, что завтра все увидят расширенную версию. Чтобы подготовить его, потребовалось больше времени, чем мы хотели, но, как и со всем, что мы делаем, мы знаем, что должны превзойти ваши ожидания, и мы решительно стремимся обеспечить качество, которого вы ожидаете и которое заслуживаете,

– прокомментировала компания в соцсетях.

Несмотря на масштаб катастрофы, разработчики сообщили, что не планируют менять свои планы.

Поэтому официальный релиз игры состоится именно 19 ноября 2026 года.

Хотя жаль, что спойлеры могут испортить запланированные впечатления от игры, мы надеемся, что каждый подождет еще немного, чтобы лично оценить игру 19 ноября,

– подытожили в Rockstar Games.

Действительно хочется надеяться, что все утечки не омрачат предстоящий релиз, которого игровое сообщество ждало более десятилетия.