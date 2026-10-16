Rockstar дала фанатам важное обещание после GTA 6

Разработка Grand Theft Auto 6 растянулась почти на десятилетие, заставив геймеров годами ждать новой части. Из-за этого Rockstar дали фанатам интересное обещание.

Один из руководителей разработки заявил, что технологическая основа, созданная в ходе работы над игрой, ускорит разработку будущих игр студии, сообщает Bloomberg.

Почему создание GTA 6 заняло столько времени

Авторы легендарной серии разрабатывают шестую часть уже более восьми лет.

Первоначальный план предусматривал релиз в конце 2025 года, однако разработчики перенесли премьеру на май 2026 года, а позже окончательно сдвинули ее на 19 ноября 2026 года. Студия объясняет такие задержки стремлением достичь идеального качества и беспрецедентным масштабом детализации виртуального Майами – Вайс-Сити.

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За годы создания новой части Rockstar претерпела масштабную трансформацию. Компания увеличила штат с 2441 сотрудника на момент выхода Red Dead Redemption II в 2018 году до 4711 специалистов в 12 офисах по всему миру.

Команда полностью обновила внутренний графический движок, технологические инструменты и создала в Лос-Анджелесе отдельную студию, которая отвечает исключительно за разработку неигровых персонажей.

Движок, инструменты и команда, которые мы создали в ходе этого проекта, позволят нам делать некоторые вещи гораздо быстрее,

– прокомментировал руководитель разработки Rockstar Фил Хукер.

Представители студии уверены, что следующая игра компании не потребует еще одного восьмилетнего или десятилетнего цикла производства.

Благодаря готовой технологической базе специалисты смогут сосредоточиться на создании нового контента, расширяя игровые возможности вширь, а не только увеличивая масштабы миров.

Мы коренным образом изменили многое в этом проекте. Но теперь технологическая основа создана, и мы не собираемся ее разрушать,

– добавил арт-директор и соруководитель разработки Аарон Гарбут.

Таким образом, поклонники студии могут рассчитывать на появление новых проектов чаще, чем раз в десятилетие, тем более в сети уже уверены, что знают, над какой франшизой Rockstar будет работать дальше.