Один з керівників розробки заявив, що створений під час роботи над грою технологічний фундамент прискорить розробку майбутніх ігор студії, повідомляє Bloomberg.

Чому створення GTA 6 вимагало стільки часу

Автори легендарної серії розробляють шосту частину вже понад вісім років.

Початковий план передбачав реліз наприкінці 2025 року, однак розробники перенесли прем'єру на травень 2026 року, а пізніше остаточно змістили її на 19 листопада 2026 року. Студія пояснює такі затримки прагненням досягти ідеальної якості та безпрецедентним масштабом деталізації віртуального Маямі – Вайс-Сіті.

Трейлер гри: дивіться відео

За роки створення нової частини Rockstar зазнала масштабної трансформації. Компанія збільшила штат із 2441 співробітника під час виходу Red Dead Redemption II у 2018 році до 4711 фахівців у 12 офісах по всьому світу.

Команда повністю оновила внутрішній графічний рушій, технологічні інструменти та створила в Лос-Анджелесі окрему студію, яка відповідає виключно за розробку неігрових персонажів.

Рушій, інструменти та команда, які ми створили під час цього проєкту, дозволять нам робити деякі речі набагато швидше,

– прокоментував керівник розробки Rockstar Філ Хукер.

Представники студії впевнені, що наступна гра компанії не вимагатиме ще одного восьмирічного чи десятирічного циклу виробництва.

Завдяки готовій технологічній базі фахівці зможуть зосередитися на створенні нового контенту, розширюючи ігрові можливості вшир, а не лише нарощуючи масштаби світів.

Ми фундаментально змінили багато речей у цьому проєкті. Але тепер технологічну основу створено, і ми не збираємося її руйнувати,

– додав арт-директор та співкерівник розробки Аарон Гарбут.

Отож, фанати студії можуть розраховувати на появу нових проєктів частіше, ніж раз у десятиліття, тим паче у мережі вже впевнені, що знають, над якою франшизою Rockstar працюватимуть далі.