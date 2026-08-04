"Вы не GTA", – стало известно, как Rockstar похоронила знаменитую серию ради своей главной франшизы

Ради успеха серии Grand Theft Auto компания безжалостно закрывала другие перспективные проекты. Недавно бывший сотрудник студии рассказал, как именно "убили" известную серию гонок.

Крис Робертс, бывший старший дизайнер Rockstar, работавший над Midnight Club и многопользовательским режимом Red Dead Redemption, поделился печальными подробностями в интервью Insider Gaming.

Смерть в тени гиганта

По его словам, разработка пятой части известной серии уличных гонок не просто планировалась, а уже находилась на стадии прототипирования.

Midnight Club, стартовавшая в 2000 году, за девять лет своего существования выпустила четыре успешные игры. В период с 2000 по 2009 год команда в Сан-Диего даже успела создать ранние версии карт для новой части, где ключевым городом должен был стать Лондон.

Однако работу над проектом приостановили из-за "нетривиального конфликта" между офисами в Нью-Йорке и Сан-Диего.

Когда я ушел (из Rockstar – 24 Канал), основная команда Midnight Club продолжала разработку. Кажется, у них даже были прототипы городов; я помню, что Лондон был тем местом, для которого разрабатывали карту и другие элементы… но это длилось недолго, и игру отменили,

– прокомментировал бывший старший дизайнер Rockstar Крис Робертс.

Причиной закрытия стали не только сорванные дедлайны во время работы над предыдущей частью, Midnight Club: Los Angeles, но и специфическое отношение руководства к проекту.

Несмотря на то, что игры серии имели высокий уровень удержания игроков и успешно конкурировали с такими гигантами, как Need for Speed и Burnout, в главном офисе в Нью-Йорке их считали второстепенными по сравнению с GTA.

Отношение было таким, что мы никогда не получали должного признания или одобрения. Точка зрения из Нью-Йорка была такой: "Вы не GTA". Когда ты работаешь над проектом, к которому относятся как к нежеланному ребенку… Знаете, мы делаем хорошую работу, мы мирового уровня, но к нам все равно относятся как к чем-то второсортному. Это было сложно,

– заявил Робертс.

После отмены пятой части команду фактически расформировали. Часть специалистов перевели на работу над технологическим движком RAGE или привлекли к разработке Red Dead Redemption, а многих других просто уволили.

Это решение ознаменовало окончательную смену стратегии Rockstar: с тех пор компания сосредоточилась почти исключительно на развитии вселенной Grand Theft Auto, игнорируя свои старые успешные франшизы, такие как L.A. Noire, на вероятное возрождение которой не так давно намекал Штраус Зельник.