Rockstar превращает Майами в настоящий Вайс-Сити к выходу GTA 6

Разработчики из Rockstar продолжают беспрецедентную рекламную кампанию Grand Theft Auto 6, превращая реальный Майами в настоящий Вайс-Сити.

Компания продолжает воплощать детали вымышленного мира в реальность. Вслед за автомобилями и брендами в городе появились культовые заведения из игры, сообщает Gamerant.

Вайс-Сити оживает на побережье Флориды

Накануне релиза игры, запланированного на 19 ноября 2026 года, фанаты заметили масштабные изменения в инфраструктуре штата.

На крыше известного спортивно-развлекательного комплекса Kaseya Center в Майами установили гигантскую неоновую вывеску "Welcome to Vice City".

Вывеска: смотрите видео

Кроме того, рекламные материалы от Rockstar появились на городских автобусах, такси, пляжных зонтиках, цифровых билбордах, дирижаблях и даже на катерах, курсирующих вдоль побережья.

Особое внимание авторы проекта уделили детализации, ведь они интегрировали в городскую среду не просто логотипы игры, а вымышленные бренды из ее вселенной.

Например, внутри арены Kaseya Center открыли настоящие киоски быстрого питания Burger Shot и Cluckin' Bell. Посетители могут приобрести еду в специальной стилизованной упаковке, а персонал работает в фирменной униформе из игры.

На улицах города также появилась реклама вымышленных СМИ и компаний Weazel News, Chamber 106,6, Fruit, Coil, eCola и Big Chug.

А чуть ранее на дорогах Майами заметили настоящие автомобили, стилизованные под игровой транспорт.

Несмотря на то, что бюджет разработки и рекламной кампании остается тайной, масштаб акции уже впечатляет экспертов. Аналитики отмечают, что кампания подчеркивает особый статус релиза, который уже давно вышел за пределы обычной видеоигры.