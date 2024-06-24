GTA San Andreas озвучивали настоящие члены банд, и они влияли на то, что говорили персонажи

Один из бывших разработчиков Rockstar Games Лазлоу Джонс рассказал интересную деталь о создании Grand Theft Auto: San Andreas. По его словам, компания привлекала участников реальных банд, чтобы они приняли участие в записи диалогов игры, в которой подобные банды занимают центральное место.

Как это было

Перед тем, как покинуть Rockstar Games и присоединиться к соучредителю Дэну Хаузеру в новой студии, Лазлоу Джонс сыграл огромную роль в криминальной серии. Он работал сценаристом и режиссером звукозаписи над несколькими играми GTA и Red Dead Redemption 2, что заставило его побывать в таких местах, которых вы точно не ожидали увидеть в списке разработки.

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В интервью Kinda Funny Games Лазлоу puflfd, что если команде "были нужны специфические акценты или языки", то разработчики путешествовали в те места, где все это можно было отыскать. Это означало, что для реалистичной передачи атмосферы криминалитета, им нужно было привлечь самих представителей криминалитета.

Для Red Dead Redemption 2 это означало вылет в Санта-Фе, Нью-Мексико, для записи с коренными американцами, или путешествие в Новый Орлеан для работы с креолами (потомки местных индейцев), потому что "эти акценты вы просто не сможете воспроизвести с актерами из Нью-Йорка или Лос-Анджелеса".

Но оказывается, что эта практика тянется еще с 2004 года, когда Rockstar Games "завербовала" "настоящих членов банды" для озвучки игры San Andreas.

Мы показали им сценарии, а они сказали: "Мы бы не говорили так, и мы бы не говорили так, мы бы говорили вот так",

– рассказал Лазлоу.

В конце концов Лазлоу сказал актерам озвучки: "Говорите то, что сказали бы вы". Поэтому по крайней мере некоторая часть того, что вы видите и слышите в игре, не просто вдохновлено миром криминала и банд, а буквально создано с их помощью.

"Одна из вещей, которой я действительно горжусь, – это аутентичность, к которой мы стремимся", – говорит Лазлоу. Он, как и главный сценарист Дэн Хаузер больше не является частью студии, но Rockstar Games продолжает работать над GTA 6, выход которой запланирован на следующий год.

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