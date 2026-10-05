Команды сценаристов в нескольких мегаполисах мира

Авторы уделяют особое внимание разговорам обычных прохожих, радиопередачам, юмористическим выпускам и игровой рекламе. Для этого компания собрала специалистов в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне, которые специально пишут диалоги горожан и придумывают сатирические ролики, пишет Insider Gaming.

Творческая группа объединяет людей с самым разнообразным опытом, которых связывает общее чувство юмора и желание высмеять абсурдность человеческого поведения и современной рекламы. Создатели игры считают эти детали полноценной частью игрового опыта.

"Мы собрали потрясающую команду сценаристов и креативщиков, чтобы создать эту игру и весь фоновый шум, который оживляет город и мир",

– прокомментировал старший вице-президент по нарративу Rockstar Games Руперт Хэмпфрис.

Оживший мир накануне релиза

Разработчики не считают эти элементы просто второстепенным фоном, ведь они формируют единую атмосферу погружения.

И никто из нас не считает это просто фоном! Все это часть общего полотна игры, которая создает ощущение жизни в этом сумасшедшем мире,

– добавил Руперт Хэмпфрис.

Несмотря на огромные объемы работы, создатели уверяют, что именно такое внимание к мелочам делает серию культовой и дарит уникальные впечатления от исследования игрового мира. Релиз Grand Theft Auto 6 стремительно приближается, поэтому игроки уже скоро смогут лично оценить масштабы проделанной работы.