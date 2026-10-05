Команди сценаристів у кількох мегаполісах світу

Автори приділяють особливу увагу розмовам звичайних перехожих, радіопередачам, гумористичним випускам та ігровій рекламі. Для цього компанія зібрала фахівців у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Лондоні, які спеціально прописують діалоги містян та вигадують сатиричні ролики, пише Insider Gaming.

Творча група об'єднує людей із найрізноманітнішим досвідом, яких пов'язує спільне почуття гумору та бажання висміяти абсурдність людської поведінки й сучасної реклами. Творці гри вважають ці деталі повноцінною частиною ігрового досвіду.

Ми зібрали дивовижну команду сценаристів і креативників, щоб створити цю гру та весь фоновий шум, який оживляє місто і світ,

– прокоментував старший віцепрезидент з наративу Rockstar Games Руперт Хампфріс.

Оживлений світ напередодні релізу

Розробники не вважають ці елементи просто другорядним фоном, адже вони формують єдину атмосферу занурення.

І ніхто з нас не вважає це просто фоном! Усе це частина загального полотна гри, яка створює відчуття життя в цьому божевільному світі,

– додав Руперт Хампфріс.

Попри величезні обсяги роботи, творці переконують, що саме така увага до дрібниць робить серію культовою та дарує унікальні враження від дослідження ігрового світу. Реліз Grand Theft Auto 6 стрімко наближається, тож гравці уже скоро зможуть особисто оцінити масштаби виконаної роботи.