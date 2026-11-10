Самый дорогой игровой мерч в истории – настоящий автомобиль из GTA 6 продают в Лондоне за баснословные деньги

Компания Rockstar Games решила удивить геймеров в преддверии выхода Grand Theft Auto VI и создала настоящий суперкар из игры, который можно купить за кругленькую сумму.

Уникальный автомобиль Grotti Cheetah воссоздали в реальной жизни совместно с известной мастерской West Coast Customs, и теперь его можно приобрести, сообщает Hypebeast.

Легендарный автомобиль из Vice City в реальном мире

Специалисты из легендарной лос-анджелесской автомастерской полностью воссоздали культовый итальянский суперкар Grotti Cheetah, который прекрасно знаком поклонникам серии еще по классическим приключениям в Vice City.

Реальная машина получила настоящий двигатель V8 объемом 4,9 литра, заниженную подвеску, трековые шины и роскошный салон с итальянской кожаной отделкой, изготовленной на заказ. Снаружи автомобиль был окрашен в фирменные розово-голубые градиентные цвета, которые идеально передают эстетику неонового города.

Автомобиль в магазине / Фото selfridges.com

Эксклюзивный автомобиль выставлен на продажу в британском универмаге Selfridges в Лондоне. Цена Grotti Cheetah составляет 1 миллион фунтов стерлингов, что превышает 1,3 миллиона долларов США.

Машину демонстрируют в рамках специального поп-ап мероприятия, которое продлится с 9 по 28 ноября. Несмотря на ошеломляющую стоимость, Grotti Cheetah – это лишь часть большой рекламной кампании. Мастера из West Coast Customs воссоздали в общей сложности шесть реальных автомобилей из Grand Theft Auto VI. Ранее их всех можно было увидеть на улицах Майами.

Среди них оказались гоночный Progen Emerus с 4,0-литровым двигателем twin-turbo, стильный Invetero Coquette с 6,2-литровым мотором в камуфляже "Yeti Camo", классические лоурайдеры Albany Buccaneer и Albany Manana, а также полицейский перехватчик Pegassi Tempesta с 4,0-литровым двигателем V10.

Другие автомобили / Фото Rockstar

Помимо настоящего спорткара, в роскошном лондонском универмаге представили более 60 наименований официальной мерч-продукции GTA 6.

Поклонники могут приобрести спортивные майки местных команд Vice City, форму сотрудников сети фастфуда Burger Shot, кепки, бейсбольные мячи и куртки. Некоторые вещи также поражают своей ценой: например, фирменная куртка Goodtime State Varsity стоит 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

Такая масштабная акция проходит на фоне ожидания выхода игры, который запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.