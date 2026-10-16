В новом видео разработчики уделили особое внимание взаимоотношениям двух главных героев, но не забыли и об экшене, сообщает 24 Канал.

Что раскрыли в финальном трейлере?

Игроки узнали, что у Джейсона непростое военное прошлое, а также он тяжело переживает увольнение из армии, а Люсия носит электронный браслет на ноге, находясь на свободе на условиях досрочного освобождения.

В итоге герои оказываются в центре масштабного криминального заговора в штате Леонида после того, как их "легкая нажива" превратилась в настоящую катастрофу.

Трейлер демонстрирует впечатляющие масштабы ограблений с использованием тяжелой техники. В одной из сцен вертолет перевозит банковское хранилище прямо через город, пробивая окна небоскреба. В других эпизодах Люсия ведет огонь из гранатомета во время полета, а Джейсон отстреливается из штурмовой винтовки на фоне горящего вертолета.

Помимо эпичности, в трейлере присутствуют несколько моментов интимной близости между героями, которая, впрочем, будет зависеть от воли игроков, хотя и разлучить главных героев не получится.

Официальным музыкальным сопровождением ролика стала композиция Flower in a Hurricane от группы Justice при участии Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard.

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Я думал, что никогда не доживу до этого момента,

– прокомментировал один из фанатов игры под официальным видео на YouTube.

Разработчики еще раз уверенно подтвердили, что Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.