Разработчики ответили, удастся ли игрокам разлучить новых "Бонни и Клайда" в долгожданной видеоигре, сообщает IGN.

Партнеры навсегда

Многие поклонники серии надеялись на полную свободу действий в выборе судьбы главных героев, в частности их романтических отношений. Однако разработчики установили жесткие сюжетные рамки.

Несмотря на любые попытки игроков испортить отношения между Джейсоном и Люсией, разойтись порознь или разорвать свой союз они не смогут. Герои останутся напарниками при любых условиях, даже если игрок будет относиться к одному из них максимально прохладно.

Они останутся партнерами по преступному делу,

– прокомментировал соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон.

Но захотят ли игроки игнорировать новые возможности? Инновационная система отношений, которая появится в игре вместе с новой системой полицейского розыска, является уникальным игровым нововведением для всей франшизы.

Геймеры смогут самостоятельно решать, развивать ли романтические отношения между персонажами или оставить их исключительно платоническими напарниками. Улучшить отношения можно, проводя время вместе в открытом мире.

Это могут быть как обычные повседневные занятия вроде игры в мини-гольф, бильярд или катания на каяках, так и совместные ограбления магазинов и банков.

Решение игнорировать романтику не помешает игровому процессу и не повлечет за собой "штрафов", ведь разработчики не хотят навязывать любовную линию силой. Сама история и обстоятельства потребуют от героев держаться вместе большую часть сюжета.

Вместе с тем, забота или уровень близости в их союзе напрямую повлияют на то, как именно будет развиваться и чем закончится их совместная криминальная история.