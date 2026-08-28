Розробники відповіли чи вдасться гравцям розлучити нових "Бонні та Клайда" у довгоочікуваній відеогрі, інформує IGN.

Партнери назавжди

Багато шанувальників серії сподівалися на повну свободу дій у виборі долі головних героїв, зокрема їхніх романтичних стосунків. Проте розробники підготували жорсткі сюжетні рамки.

Попри будь-які спроби гравців зіпсувати взаємини між Джейсоном та Люсією, розійтися на порізно чи розірвати свій союз вони не зможуть. Герої залишаться напарниками за будь-яких умов, навіть якщо гравець буде ставитися до одного з них максимально прохолодно.

Вони залишаться партнерами по криміналу,

– прокоментував співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон.

Але чи захочеться гравцям ігнорувати нові можливості? Інноваційна система стосунків, що з'явиться у грі разом з новою системою розшуку поліції, є унікальним механічним нововведенням для всієї франшизи.

Геймери зможуть самостійно вирішувати, чи розвивати романтичний зв'язок між персонажами, чи залишити їх виключно платонічними напарниками. Покращити стосунки можна через спільне проведення часу у відкритому світі.

Це можуть бути як звичайні життєві справи на кшталт гри в мінігольф, пул або катання на каяках, так і спільні пограбування магазинів та банків.

Рішення ігнорувати романтику не завадить ігровому процесу та не принесе "штрафів", адже розробники не хочуть нав'язувати любовну лінію силоміць. Сама історія та обставини вимагатимуть від героїв триматися разом більшу частину сюжету.

Разом з тим, турбота чи рівень близькості у їхньому союзі безпосередньо вплине на те, як саме розгортатиметься та чим закінчиться їхня спільна кримінальна історія.