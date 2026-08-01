Rubinite – новый фаворит пользователей Steam, предлагающий игрокам испытания на пределе возможностей, сообщает 24 Канал.
Мрачная пиксельная сказка, которая заставит вас "попотеть"
Всего за неделю инди-проект собрал почти 1 800 отзывов, 92% из которых положительные.
По сюжету игра представляет собой мрачную пиксельную сказку о мести, где каждая секунда промедления может стать последней.
Cup Dog Games предлагает игрокам перевоплотиться в юную принцессу Руби, которая стремится вернуть свое захваченное Скарлетное Королевство. Главная особенность героини – ее багряные глаза, что позволяют видеть уязвимые места монстров, созданных злой ведьмой.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Основной игровой процесс сосредоточен на механике "фокусировки". Игроку нужно наводить прицел на врага, чтобы накопить заряд для смертельного удара. Система работает по принципу высокого риска: чем ближе Руби находится к боссу, тем быстрее заполняется шкала атаки.
Однако в этот момент девушка не может двигаться, что делает ее чрезвычайно уязвимой. Несмотря на такую статичность, идеальное уклонение от вражеского выпада мгновенно дает дополнительный бонус к фокусировке.
Трейлер игры: смотрите видео
Итак, Rubinite отказывается от сложных деревьев навыков или обширного открытого мира в пользу чистого экшена в жанре "босс-раш".
Игроки сталкиваются с двенадцатью уникальными противниками, каждый из которых требует особого подхода. Например, огромная птица в ходе сражения выпускает второго бойца, а гигантский червь распадается на части, которые продолжают проводить атаки самостоятельно.
На поздних этапах или в режиме "Новая игра+" сложность растет экспоненциально. Разработчики фактически убирают полоску здоровья героини, заставляя проходить сражения без единого пропущенного удара, а настоящий финал истории открывается только тем, кто решится пройти игру во второй раз на повышенной сложности.
Прохождение Rubinite занимает примерно 9-12 часов, как сообщается на сайте howlongtobeat.com. Проект уже полностью совместим с консолью Steam Deck и имеет украинскую текстовую локализацию.
До 5 августа на игру действует скидка в 10%, поэтому она обойдется вам в 387 гривен (полная цена – 430 гривен).