Rubinite – новый фаворит пользователей Steam, предлагающий игрокам испытания на пределе возможностей, сообщает 24 Канал.

Мрачная пиксельная сказка, которая заставит вас "попотеть"

Всего за неделю инди-проект собрал почти 1 800 отзывов, 92% из которых положительные.

По сюжету игра представляет собой мрачную пиксельную сказку о мести, где каждая секунда промедления может стать последней.

Cup Dog Games предлагает игрокам перевоплотиться в юную принцессу Руби, которая стремится вернуть свое захваченное Скарлетное Королевство. Главная особенность героини – ее багряные глаза, что позволяют видеть уязвимые места монстров, созданных злой ведьмой.

Основной игровой процесс сосредоточен на механике "фокусировки". Игроку нужно наводить прицел на врага, чтобы накопить заряд для смертельного удара. Система работает по принципу высокого риска: чем ближе Руби находится к боссу, тем быстрее заполняется шкала атаки.

Однако в этот момент девушка не может двигаться, что делает ее чрезвычайно уязвимой. Несмотря на такую статичность, идеальное уклонение от вражеского выпада мгновенно дает дополнительный бонус к фокусировке.

Трейлер игры: смотрите видео

Итак, Rubinite отказывается от сложных деревьев навыков или обширного открытого мира в пользу чистого экшена в жанре "босс-раш".

Игроки сталкиваются с двенадцатью уникальными противниками, каждый из которых требует особого подхода. Например, огромная птица в ходе сражения выпускает второго бойца, а гигантский червь распадается на части, которые продолжают проводить атаки самостоятельно.

На поздних этапах или в режиме "Новая игра+" сложность растет экспоненциально. Разработчики фактически убирают полоску здоровья героини, заставляя проходить сражения без единого пропущенного удара, а настоящий финал истории открывается только тем, кто решится пройти игру во второй раз на повышенной сложности.

Прохождение Rubinite занимает примерно 9-12 часов, как сообщается на сайте howlongtobeat.com. Проект уже полностью совместим с консолью Steam Deck и имеет украинскую текстовую локализацию.

До 5 августа на игру действует скидка в 10%, поэтому она обойдется вам в 387 гривен (полная цена – 430 гривен).