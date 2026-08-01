Rubinite – новий фаворит користувачів Steam, що пропонує гравцям випробування на межі можливостей, повідомляє 24 Канал.
Похмура піксельна казка, яка змусить вас "попотіти"
Лише за тиждень інді-проєкт зібрав майже 1 800 відгуків, 92% з яких є позитивними.
За сюжетом гра – це похмура піксельна казка про помсту, де кожна секунда зволікання може стати останньою.
Cup Dog Games пропонує гравцям перевтілитися в юну принцесу Рубі, яка прагне повернути своє захоплене Скарлетне Королівство. Головна особливість героїні – її багряні очі, що дозволяють бачити вразливі місця монстрів, яких створила зла Відьма.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Основний ігровий процес зосереджений на механіці "фокусування". Гравцеві потрібно наводити приціл на ворога, щоб накопичити заряд для смертельного удару. Система працює за принципом високого ризику: чим ближче Рубі перебуває до боса, тим швидше заповнюється шкала атаки.
Однак у цей момент дівчина не може рухатися, що робить її надзвичайно вразливою. Попри таку статичність, ідеальне ухилення від ворожого випаду миттєво дає додатковий бонус до фокусування.
Трейлер гри: дивіться відео
Отож, Rubinite відмовляється від складних дерев навичок чи розлогого відкритого світу на користь чистого екшену в жанрі "бос-раш".
Гравці стикаються з дванадцятьма унікальними супротивниками, кожен з яких вимагає особливого підходу. Наприклад, величезний птах у процесі битви випускає другого бійця, а гігантський черв'як розпадається на частини, які продовжують атакувати самостійно.
На пізніх етапах або в режимі "Нова гра+" складність зростає експоненціально. Розробники фактично прибирають смужку здоров'я героїні, змушуючи проходити битви без жодного пропущенного удару, а справжній фінал історії відкривається лише тим, хто наважиться пройти гру вдруге на підвищеній складності.
Проходження Rubinite займає приблизно 9-12 годин, йдеться на howlongtobeat.com. Проєкт уже отримав повну сумісність із консоллю Steam Deck та має українську текстову локалізацію.
До 5 серпня на гру триває знижка у 10% тож вона обійдеться вам у 387 гривень (повна ціна – 430 гривень).