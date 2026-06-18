Half-Life 3 придется подождать – глава Valve приобрел роскошное поместье за более чем 70 миллионов долларов

В сети появилась информация о недавней дорогостоящей покупке легендарного Гейба Ньюэлла. Как выглядит новое поместье главы Valve – читайте в материале.

"Отец" Steam приобрел себе "небольшую" недвижимость во Флориде, сообщает WSJ.

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Роскошная жизнь Гейба

Состояние "Гейба" оценивается в 9,5-10 миллиардов долларов, сообщает BOAT, и легендарный разработчик видеоигр совершенно не стесняется их тратить.

Последней покупкой Ньюэлла стало потрясающее поместье на берегу моря в Маналапане, штат Флорида. Как сообщается, площадь резиденции превышает 1 858 квадратных метров, а расположена она на участке площадью более 85 соток. Покупка обошлась в 70,8 миллионов долларов.

Здесь есть всё для "комфортного" проживания: от открытого бассейна до собственной пристани. В целом дом идеально подходит для большого "любителя" моря, каким является глава Valve, ведь у него есть собственный туннель, соединяющий его с океаном через частный пляж.

Поподробнее рассмотреть новое жилище Гейба можно благодаря видеообзору от компании Premier Estate Properties, которым она поделилась на YouTube ещё в 2020 году.

Обзор новой недвижимости "Гейба": смотрите видео

В последние годы Ньюэлл фактически жил "на воде", почти не покидая палубы своих яхт. Как рассказывал он сам, одним из неизменных ежедневных ритуалов является погружение с аквалангом, иногда даже несколько раз в сутки.

Однако помимо этого у Гейба есть чем заняться. В частности, флагман его "флота" под названием Leviathan имеет бортовую больницу, лабораторию, спа-центр и, конечно же, множество игровых комнат.

Самая большая яхта Ньюэлла / Фото Oceanco

Итак, при таких условиях жизни то, что миллионы геймеров ждут Half-Life 3 или какие-то изменения в Dota 2 или CS 2, вряд ли слишком волнует генерального директора Valve.