Самый известный украинский игрок в CS2 наконец рассказал, вернется ли он в киберспорт

Легенда киберспорта Александр Костылев, известный как s1mple, уже несколько месяцев держит в неизвестности фанатов CS2, решая, вернется он на соревновательную сцену или нет. Бывший игрок NAVI поставил карьеру на паузу 26 октября 2023 года и с тех пор провел лишь один официальный матч.

Вернется или нет

После успешного выступления NAVI на чемпионате мира по киберспорту многие фанаты в который раз начали задавать вопрос, вернется ли Костылев. После успешного проведения крупного LAN-ивента люди еще больше хотят, чтобы турнир вернул любимого профессионального участника. Теперь s1mple прервал молчание и официально сделал заявление о том, планирует ли он возвращаться.

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Есть вещи, о которых трудно говорить, но мотивация никогда не исчезала. Я действительно очень доволен тем, как ребята играют, но иногда им не хватает профессионального эгоизма, и это меня разочаровывает,

– написал s1mple в своем официальном Telegram-аккаунте после IEM Cologne.

26-летний профессионал Counter-Strike выразил свое желание вернуться к игре: "Я надеюсь когда-нибудь вернуться, я устал ничего не делать. И когда я вернусь, то точно буду сильнее – это лишь вопрос времени".

Однако со всем этим главные его слова дают нам понять, что быстрого возвращения ожидать не следует: "NaVi не нужен s1mple, Саше нужны NaVi". Он добавил, что сейчас "нашел отношения" и "наконец-то почувствовал себя счастливым", поэтому, судя по всему, он пока что решил посвятить себя другим делам.

Костылев выступал за команду с 2016 года.

Он выиграл различные титулы в прошлом, включая BLAST Premiere: World Final 2021 и PGL Major Stockholm 2021.

Его отсутствие для фанатов Counter-Strike было очень заметно на сцене, а это означает, что его возвращение в игру будет задокументировано как исторический момент.

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