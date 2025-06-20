После неудачного вояжа в Falcons, s1mple довольно неплохо влился в коллектив FaZe и слова капитана команды свидетельствуют о том, что боссам этой организации следует задуматься о возможности полноценного трансфера украинца, информирует 24 Канал со ссылкой на hltv.

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"Саша – не дешевый игрок"

Сейчас FaZe довольно удачно выступают на BLAST.tv Austin Major и даже попали в плей-офф, в том числе и из-за хорошей формы Костылева.

Логично, что после этого встал вопрос о том, попытаются ли боссы FaZe превратить аренду s1mple в постоянный трансфер. Это становится еще более вероятным, учитывая слухи о том, что украинец имеет лишь несколько месяцев контракта в NAVI и может вскоре стать свободным агентом.

Нынешний капитан Александра – Финн "karrigan" Андерсен, прокомментировал эту возможность в недавнем интервью.

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По словам датской легенды Counter-Strike, потенциальный трансфер зависит не от него, а в первую очередь от менеджмента организации, ведь подписание такого "большого" игрока требует больших средств.

Саша – не дешевый игрок, скажем так. Если это произойдет, то произойдет. Конечно, FaZe поговорят со мной, но существует такое большое финансовое препятствие, что мы даже не обсуждали это,

– заявил karrigan.

Андерсен объяснил, что s1mple – это не просто киберспортсмен, а целый бренд, поэтому его подписание стоит гораздо больше, чем можно себе представить.

В то же время karrigan сказал, что игра с украинцем стала для него "интересным опытом" и не стал отрицать, что именно Костылев сейчас является главной ударной силой FaZe.

Посмотрим, что произойдет. Есть много вещей, о которых нам нужно подумать после "Мейджора". Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы можем пройти как можно дальше,

– резюмировал киберспортсмен.

Полное интервью – смотрите видео

Поэтому, немало будет зависеть и от четвертьфинального поединка FaZe против The MongolZ, который состоится 21 июня в 01:30 по киевскому времени.