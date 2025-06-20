Після невдалого вояжу в Falcons, s1mple доволі непогано влився в колектив FaZe і слова капітана команди свідчать про те, що босам цієї організації слід замислитися про можливість повноцінного трансферу українця, інформує 24 Канал з посиланням на hltv.

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"Сашко – не дешевий гравець"

Наразі FaZe доволі вдало виступають на BLAST.tv Austin Major і навіть потрапили у плей-оф, зокрема й через хорошу форму Костилєва.

Логічно, що після цього повстало питання про те чи спробують боси FaZe перетворити оренду s1mple на постійний трансфер. Це стає ще більш ймовірним з огляду на чутки про те, що українець має лише кілька місяців контракту в NAVI та може невдовзі стати вільним агентом.

Нинішній капітан Олександра – Фін "⁠karrigan⁠" Андерсен, прокоментував цю можливість у нещодавньому інтерв'ю.

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За словами данської легенди Counter-Strike, потенційний трансфер залежить не від нього, а в першу чергу від менеджменту організації, адже підписання такого "великого" гравця потребує великих коштів.

Сашко – не дешевий гравець, скажімо так. Якщо це станеться, то станеться. Звісно, ​​FaZe поговорять зі мною, але існує така велика фінансова перешкода, що ми навіть не обговорювали це,

– заявив karrigan.

Андерсен пояснив, що s1mple – це не просто кіберспортсмен, а цілий бренд, тому його підписання коштує набагато більше, ніж можна собі уявити.

Водночас karrigan сказав, що гра з українцем стала для нього "цікавим досвідом" та не став заперечувати, що саме Костилєв наразі є головною ударною силою FaZe.

Побачимо, що станеться. Є багато речей, про які нам потрібно подумати після "Мейджора". Зараз я просто зосереджений на тому, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що ми можемо пройти якомога далі,

– резюмував кіберспортсмен.

Повне інтерв'ю – дивіться відео

Отож, чимало залежатиме й від чвертьфінального поєдинку FaZe проти The MongolZ, який відбудеться 21 червня о 01:30 за київським часом.