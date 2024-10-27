Легендарный s1mple впервые прокомментировал дебют в Falcons – команда проиграла 7 карт подряд

Легенда киберспортивного Counter-Strike, украинец Александр Костылев, более известный как s1mple впервые дал интервью о начале своих выступлений за коллектив Falcons, которое трудно назвать удачным.

Дебют легендарного украинца в саудовской организации Falcons трудно назвать успешным, ведь коллектив до сих пор не выиграл хотя бы одной карты. Что об этом думает сам Александр, он рассказал в интервью для HLTV после вылета с турнира ESL Challenger Katowice 2024.

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Все еще впереди

Долгожданное возвращение на профессиональную арену прошло для Костылева совсем не так, как того ожидали фанаты, вероятно, лучшего игрока в истории Counter-Strike. После присоединения к Falcons на правах аренды до конца года, он и команда проиграли 7 карт подряд.

Несмотря на тяжелый старт, s1mple все еще уверен в своих силах и ставит амбициозные цели на оставшееся время своего пребывания в новой организации.

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Киберспортсмен признался, что его личная цель, которая совпадает с желанием команды – попасть минимум в стадию плей-офф на Perfect World Shanghai Major 2024.

Я чувствую свою силу. Я чувствую свою индивидуальную производительность, но этого все еще недостаточно, чтобы победить команды. Я не очень доволен, но меня вполне устраивает то, что я показываю индивидуально. Я все еще делаю некоторые ошибки как командный игрок,

– прокомментировал Александр собственную форму.

Поэтому, s1mple верит, что результаты непременно придут, а амбициозная цель вполне реалистична, но для ее воплощения нужно неутомимо работать.

Я чувствую, что мы можем это сделать, но нам просто нужно обновить наш пул карт. Мы пытаемся почувствовать друг друга и найти синергию. Нам просто нужно больше времени,

– подытожил украинец.

Следующий свой поединок Falcons проведут аж 17 ноября против чешской команды ECLOT, поэтому у них есть немало времени на подготовку на налаживание игры.