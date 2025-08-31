В сети появились эксклюзивные кадры, которые впервые демонстрируют геймерам игровой процесс на самой большой карте из будущей Battlefield 6.

Слив данных дал возможность взглянуть на самую большую карту будущего шутера от DICE, сообщает 24 Канал со ссылкой на MP1ST.

Какой будет самая большая карта игры?

Несмотря на то, что BF6 имела открытую бета-версию, EA все еще не раскрывает некоторые подробности об игре.

В частности, разработчики продолжают держать в тайне самую большую карту проекта, однако слив данных из Battlefield Labs дал геймерам шанс впервые на нее взглянуть.

Схема карты / Фото MP1ST

Карта под названием Mirak Valley не была в открытой бета-версии, но появится в финальной игре на момент релиза.

Игровой процесс на новой карте – смотрите видео

На видео видно многочисленные здания, немало открытых пространств и несколько типов транспортных средств.

Еще один клип из Mirak Valley – посмотрите ролик

К счастью, геймерам не придется ждать слишком долго чтобы собственноручно испытать "Долину Мирак" и другие пока неизвестные карты игры, ведь релиз Battlefield 6 запланирован уже на 10 октября.

Что известно о Battlefield 6?