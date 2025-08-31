Злив Battlefield 6 подарував геймерам перший погляд на найбільшу мапу гри
- В мережі з'явилися ексклюзивні кадри, які демонструють геймерам ігровий процес на найбільшій мапі з майбутньої Battlefield 6 під назвою Mirak Valley.
- Реліз Battlefield 6 заплановано на 10 жовтня, а попередні замовлення в Steam досягли рекордного рівня.
У мережі з'явилися ексклюзивні кадри, які вперше демонструють геймерам ігровий процес на найбільшій мапі з майбутньої Battlefield 6.
Злив даних дав можливість поглянути на найбільшу карту майбутнього шутера від DICE, повідомляє 24 Канал з посиланням на MP1ST.
Варте уваги Фанат Minecraft створив функціональну копію компаса з гри у реальному житті
Якою буде найбільша мапа гри?
Попри те, що BF6 мала відкриту бета-версію, EA все ще не розкриває деякі подробиці щодо гри.
Зокрема, розробники продовжують тримати в таємниці найбільшу мапу проєкту, одначе злив даних з Battlefield Labs дав геймерам шанс вперше на неї поглянути.
Схема мапи / Фото MP1ST
Карта під назвою Mirak Valley не була у відкритій бета-версії, але з'явиться у фінальній грі на момент релізу.
Ігровий процес на новій мапі – дивіться відео
На відео видно численні будівлі, чимало відкритих просторів та кілька типів транспортних засобів.
Ще один кліп з Mirak Valley – перегляньте ролик
На щастя, геймерам не доведеться чекати надто довго аби власноруч випробувати "Долину Мірак" та інші наразі невідомі карти гри, адже реліз Battlefield 6 заплановано вже на 10 жовтня.
Що відомо про Battlefield 6?
- Попередні замовлення Battlefield 6 в Steam досягли рекордного рівня.
- Творці сюжету гри надихалися відомими голлівудськими фільмами та серіалами.
- Нещодавно у мережі з'явилися скриншоти скінів з майбутньої гри.