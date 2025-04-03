BAFTA назвала "самую влиятельную видеоигру всех времен" – и вы вряд ли о ней слышали
- BAFTA провела опрос, чтобы определить самую влиятельную видеоигру в истории, и победительницей стала Shenmue для Dreamcast 1999 года.
- Shenmue была инновационной игрой, которая использовала кинематографические сцены, циклы дня и ночи, переменную погоду и динамических NPC, что повлияло на развитие игровой индустрии.
- В опросе игра опередила такие известные проекты как GTA, Zelda, Half-Life и Super Mario.
В преддверии предстоящей церемонии BAFTA Game Awards 2025, академия провела опрос относительно самой влиятельной видеоигры в истории игровой индустрии и его победительница может многих удивить.
Британская академия телевидения и киноискусства вот уже 21 год подряд проводит собственную церемонию для награждения лучших видеоигр и на этот раз к ней добавился интересный опрос, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.
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Обошла DOOM, Zelda и многие другие
Накануне нынешнего события, которое состоится 8 апреля, BAFTA провела опрос, чтобы определить, какая игра имела наибольшее влияние на индустрию за всю ее историю.
Очевидно, что рядовой геймер может назвать с десяток проектов, которые, по его мнению, заслуживают такого звания. Super Mario Bros., Grand Theft Auto, The Legend of Zelda или Half-Life – вариантов на самом деле просто множество.
Однако, победительница опроса может стать неожиданностью для большинства фанатов виртуальных развлечений. Итак, "самой влиятельной видеоигрой всех времен" стала Shenmue, выпущенная для консолей Dreamcast в 1999 году.
Игровой процесс проекта – смотрите видео
Shenmue была действительно впереди своего времени и использовала кинематографические сцены, циклы дня и ночи, изменчивую погоду, а также динамических NPC.
В те годы ее открытый мир поражал вниманием к деталям и проработанностью, что безусловно повлияло на дальнейший вектор развития индустрии.
Полный список самых влиятельных игр всех времен от BAFTA:
- Shenmue (1999)
- Doom (1993)
- Super Mario Bros. (1985)
- Half-Life (1998)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)
- Minecraft (2011)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (2025)
- Super Mario 64 (1996)
- Half-Life 2 (2004)
- The Sims (2000)
- Тетрис (1984)
- Tomb Raider (1996)
- Pong (1972)
- Metal Gear Solid (1998)
- World of Warcraft (2004)
- Baldur's Gate 3 (2023)
- Final Fantasy 7 (1997)
- Dark Souls (2011)
- Grand Theft Auto 3 (2001)
- Skyrim (2011)
- Grand Theft Auto (1997)
Как можно заметить в голосовании Shenmue обошла сразу 20 игр, среди которых есть гораздо более известные "тайтлы", что лишний раз подчеркивает признание которого, заслуживает проект.