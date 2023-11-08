Fortnite решил вернуться к своим истокам вместе с выходом сезона "Fortnite OG".
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Это "обновление" стало настоящим бумом среди геймеров, ведь в игру вернули оригинальную карту, излюбленное оружие и предметы поклонников.
Ажиотаж стал настолько большим, что 4 ноября, на второй день после выхода Fortnite OG, игра установила новый рекорд по количеству активных игроков в сутки, достигнув отметки в 44,7 миллиона геймеров.
Также разработчики представили боевой пропуск OG сезона, содержащий немало скинов, вдохновленных некоторыми из самых известных образов, появлявшихся в игре ранее.
Но среди них не хватает одного из редчайших скинов, который можно было получить, только купив продукцию Samsung – Galaxy.
Он был анонсирован в 2018 году вместе с выпуском Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy Tab S4. Чтобы получить его, игрокам нужно было приобрести телефон или планшет и загрузить Fortnite на это устройство. Поэтому Galaxy стал одним из самых редких предметов в игре.
И вот, 6 ноября аккаунт Samsung в соцсети X попросил Epic Games вернуть "лучший скин" в игру.
Возможно, это свидетельствует о том, что с выходом Fortnite OG на горизонте может появиться еще одно сотрудничество Epic Games и Samsung.