Fortnite вирішив повернутися до своїх витоків, разом із виходом сезону "Fortnite OG".

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Це "оновлення" стало справжнім бумом серед геймерів, адже у гру повернули оригінальну мапу, улюблену зброю та предмети шанувальників.

Ажіотаж став настільки великим, що 4 листопада, на другий день після виходу "Fortnite OG", гра встановила новий рекорд з кількості активних гравців за добу, досягши відмітки у 44,7 мільйона геймерів.

Також розробники представили бойовий пропуск OG сезону, який містить чимало скінів, натхненних деякими з найвідоміших образів, що з'являлися у грі раніше.

Але серед них не вистачає одного з найрідкісніших скінів, який можна було отримати, лише купивши продукцію Samsung – Galaxy.

Його було анонсовано у 2018 році разом із випуском Samsung Galaxy Note 9 і Galaxy Tab S4. Щоб отримати його, гравцям потрібно було придбати телефон чи планшет і завантажити Fortnite на цей пристрій. Через це, Galaxy став одним з найрідкісніших предметів у грі.

І ось, 6 листопада обліковий запис Samsung у соцмережі X попросив Epic Games повернути "найкращий скін" у гру.

Можливо, це свідчить про те, що з виходом "Fortnite OG" на горизонті може з'явитися ще одна співпраця Epic Games та Samsung.