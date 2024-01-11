PlayStation внезапно анонсировали все релизы для PS5 на 2024 год – чего ждать геймерам
Источник:PlayStation
В интересном видеоролике PlayStation неожиданно выложили все карты на стол, анонсировав релизы интересных видеоигр, ожидающих владельцев консолей PS5 в течение 2024 года.
2023 год стал удивительно успешным для игровой индустрии и все поклонники виртуальных развлечений ожидают, что грядущий 2024 год сможет удержать эту высокую планку.
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Прямо в начале года PlayStation решили порадовать своих клиентов, представив короткое видео в котором японская компания продемонстрировала фрагменты из видеоигр, которые будут выпущены для PS5 в 2024 году.
Хотя большинство проектов уже были известны широким массам, однако нашлось место и нескольким сюрпризам, которыми стали ремейки Metal Gear Solid 3 и Silent Hill 2.Интересно, что ремейк Metal Gear Solid 3 получил название Metal Gear Solid Δ: Snake Eater и не будет эксклюзивом для консолей PS, ведь игра также заявлена в релиз на Xbox и ПК.
Silent Hill 2 же заявлен как ремейк классической игры 2001 года, где главный герой получает письмо от своей умершей жены и отправляется на поиски ответов в мистический город Сайлент Хилл.
Релиз проекта предварительно планируется не только на PS5, но и на ПК.Заметьте, что Metal Gear Solid Δ: Snake Eater и Silent Hill 2 пока не имеют точной даты выхода.
Трейлер релизов 2024 года на PS5 – смотреть видео
Самые интересные видеоигры, которые появятся на PS5 в 2024 году (только с точной датой выхода):
- Prince of Persia: The Lost Crown – 18 января
- The Last of Us Part Two Remastered – 19 января
- Tekken 8 – 26 января
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 26 января
- Helldivers 2 – 8 февраля
- Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft – 14 февраля
- Skull And Bones – 16 февраля
- Final Fantasy 7: Rebirth – 29 февраля
- As Dusk Falls – 7 марта
- Dragon's Dogma 2 – 22 марта
- Rise of the Ronin – 22 марта
- Black Myth: Wukong – 20 августа
Итак, 2024 год обещает быть интересным и насыщенным для владельцев PS5.