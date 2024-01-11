PlayStation внезапно анонсировали все релизы для PS5 на 2024 год – чего ждать геймерам

В интересном видеоролике PlayStation неожиданно выложили все карты на стол, анонсировав релизы интересных видеоигр, ожидающих владельцев консолей PS5 в течение 2024 года.

2023 год стал удивительно успешным для игровой индустрии и все поклонники виртуальных развлечений ожидают, что грядущий 2024 год сможет удержать эту высокую планку.

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Прямо в начале года PlayStation решили порадовать своих клиентов, представив короткое видео в котором японская компания продемонстрировала фрагменты из видеоигр, которые будут выпущены для PS5 в 2024 году.

Хотя большинство проектов уже были известны широким массам, однако нашлось место и нескольким сюрпризам, которыми стали ремейки Metal Gear Solid 3 и Silent Hill 2.

что ремейк Metal Gear Solid 3 получил названиеи не будет эксклюзивом для консолей PS, ведь игра также заявлена в релиз на Xbox и ПК.

Silent Hill 2 же заявлен как ремейк классической игры 2001 года, где главный герой получает письмо от своей умершей жены и отправляется на поиски ответов в мистический город Сайлент Хилл.

Релиз проекта предварительно планируется не только на PS5, но и на ПК.

, что Metal Gear Solid Δ: Snake Eater и Silent Hill 2 пока не имеют точной даты выхода.

Трейлер релизов 2024 года на PS5 – смотреть видео

Самые интересные видеоигры, которые появятся на PS5 в 2024 году (только с точной датой выхода):

Prince of Persia: The Lost Crown – 18 января

The Last of Us Part Two Remastered – 19 января

Tekken 8 – 26 января

Like a Dragon: Infinite Wealth – 26 января

Helldivers 2 – 8 февраля

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft – 14 февраля

Skull And Bones – 16 февраля

Final Fantasy 7: Rebirth – 29 февраля

As Dusk Falls – 7 марта

Dragon's Dogma 2 – 22 марта

Rise of the Ronin – 22 марта

Black Myth: Wukong – 20 августа

Итак, 2024 год обещает быть интересным и насыщенным для владельцев PS5.