Самые интересные команды для старта карьеры в Football Manager 2023: выбор редакции

Фанаты серии симуляторов уже приготовились к старту новой истории, ведь именно сегодня состоится релиз Football Manager 2023. Для тех, кто до сих пор не определился, какую команду возглавить – предлагаем несколько интересных вариантов.

Каждый Football Manager – это новая история и именно за это поклонники франшизы ее и любят. Если вы до сих пор сомневаетесь, какую же команду привести на футбольный Олимп в этом году – несколько интересных вариантов вам подкинет 24 канал.

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Безусловно, каждый геймер, любящий FM, ищет от него разного. Кто-то мечтает привести к победам любимый клуб, кто-то возродить давно забытый гранд, а некоторые особо отчаянные игроки ставят целью выиграть Чемпионат мира по футболу за сборную Мальты – и это совершенно прекрасно.

Именно поэтому мы подобрали несколько футбольных клубов по уровню, так сказать "сложности" челленджа, который вас ждет.

Команды: ПСЖ или Манчестер Сити

Уровень сложности: для абсолютных новичков

Цель: трофей Лиги Чемпионов​

Начнем с самого простого. Если вам не хочется ставить перед собой сверхсложные задачи, но при этом все же интересно испытать себя как менеджера на ТОП уровне, то прекрасным выбором для вас послужат эти два коллектива.

Цель карьеры до боли очевидна, ведь ни одна из команд, несмотря на невероятные финансовые вливания, так и не смогла забрать домой столь желанный "ушастый" кубок. Возможно, для этого им не хватало именно вас на тренерском мостике?

Команды: Барселона или Манчестер Юнайтед

Уровень сложности: для новичков

Цель: возврат утраченного величия

В общем, и здесь тоже все очень просто. Две легендарные команды, которые сейчас переживают далеко не самые лучшие времена в своей истории, но имеют всё для того, чтобы исправить ситуацию. Не хватает только грамотного менеджера – поэтому скорее к работе.

Команды: Бенфика или Байер Леверкузен

Уровень сложности: средний

Цель: прервать известные футбольные проклятия

Наверное, каждый футбольный фанат хотя бы раз в жизни слышал о проклятии Гуттманна или про Байер "Неверкузен".

Бенфика уже долгие десятки лет не может завоевать европейских трофеев, а Байер и вовсе хоть каких-нибудь. Пора это изменить, по крайней мере в виртуальном мире FM 23.

Команды: Шальке 04 или Ноттингем Форрест

Уровень сложности: выше среднего

Цель: закрепиться в высшем дивизионе и в перспективе выиграть чемпионство

Эти два клуба только в этом году вернулись в элитные чемпионаты своих стран, поэтому несмотря на всю амбициозность и величественную историю задача у них сейчас только одна – не вылететь и закрепиться.

Затем можно будет мечтать и о завоевании трофеев, но, конечно, для этого нужен талантливый тренер. Беретесь?

Команды: Солфорд Сити или Венеция

Уровень сложности: высокий

Цель: выйти в элитный дивизион страны и бороться за трофеи

​Если ваш лозунг по жизни "сквозь тернии к звездам", то эти два коллектива явно ваш выбор.

Солфорд Сити – перспективный клуб, которым владеют легенды английского футбола – Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, братья Невиллы и другие, однако сейчас команда выступает в 4-м по силе английском дивизионе, поэтому впереди чертовски много работы.

С Венецией дела немного лучше, ведь этот клуб, являющийся настоящей звездой тиктока, играет в Серии Б (второй дивизион Италии), однако также не хватает звезд с небес, а значит нужно коренным образом менять ситуацию.

Команды: Стяуа Бухарест или Црвена Звезда

Уровень сложности: очень высок ий

ий Цель: трофей Лиги Чемпионов

Не так много коллективов не из топ чемпионатов могут похвастаться тем, что когда-нибудь выигрывали главный клубный трофей Европы. В их числе эти легендарные клубы румынского и сербского футбола.

Повторить схожий фуррор в современных реалиях будет очень трудно. Кроме того, Стяуа вот уже несколько лет шатается во 2-м по силе дивизионе страны, что лишь придает сложности вашей задаче.

Команды: ФК Андорра и сборная Андорры

Уровень сложности: экстремальный

Цель: клубные трофеи и медали Чемпионата мира по футболу

​Хардкорный вариант для настоящих гуру FM. Вам придется взять под контроль команду из испанской Сегунды, которая, по сути, представляет целую страну.

Работы здесь непочатый край – во-первых, нужно вывести ее в элитный дивизион, затем удержать там и начать выигрывать трофеи, попутно развивая как можно больше местных воспитанников для сборной.

В итоге карьеру можно считать успешной, если вам удастся завоевать со сборной Андорры хоть какие-нибудь медали Чемпионата мира. Это даже звучит тяжело, а выполнить подобный челлендж – высший пилотаж.