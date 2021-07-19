Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: войны клонов и оригинальная головоломка

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных проектов появилось несколько интересных новинок. Правда, лидер пока не изменился, хотя конкурентов у него уже немало.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: симулятор бартера и забавная головоломка

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Trading Master 3D Fidget Pop Fidget Trading 3D Fidget Toys Count Masters Battlegrounds Mobile India My Talking Angela 2 Bridge Race Brain Love Story Brain Puzzle Games Hair Challenge Subway Surfers Fat 2 Fit!

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр есть несколько интересных новинок, но лидер пока не изменился. На вершине топа находится симулятор бартера Trading Master 3D Fidget Pop, а тройку лучших на этот раз замкнула видеоигра Count Masters. В середине топа продолжает удерживаться королевская битва Battlegrounds Mobile India, а также бывший лидер Bridge Race. А вот во второй половине рейтинга на этой неделе оказалось сразу несколько раннеров: Hair Challenge, Subway Surfers и Fat 2 Fit!.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Troll Master Draw One Part (32 место), Garena Free Fire (11 место) и Candy Crush Saga King (15 место). Впервые в рейтинг попали:

Fidget Trading 3D Fidget Toys – мобильная игра, которую можно назвать клоном видеоигры Trading Master 3D Fidget Pop. Геймплейно эти проекты очень похожи: игрокам нужно обмениваться различными предметами, чтобы собрать коллекцию из таких вещей. Разработчики отметили, что в их видеоигре немало уникальных уровней, а также более 200 различных предметов для обмена.

Геймплей видеоигры Fidget Trading 3D Fidget Toys – видео

My Talking Angela 2 – новая часть в серии видеоигр о приключениях забавных домашних любимцев. На этот раз главной героиней стала Анджела, которая любит танцевать, петь и веселиться. Геймерам нужно заниматься классическими для серии вещами: уходом за героиней, выполнением заданий или разгадыванием головоломок. Также в этой игре есть немало вариантов для кастомизации предметов и главной героини.

Трейлер видеоигры My Talking Angela 2​ – видео

Brain Love Story Brain Puzzle Games – видеоигра, которая очень понравилась игрокам из Индии. По жанру это головоломка, в которой геймерам нужно отыгрывать роль своеобразного детектива. Геймплейно все очень просто: игрокам нужно найти ответ на определенный вопрос, а для этого можно использовать следующие инструменты: карандаш, лупу, палец или ластик. В целом в этой видеоигре простое управление, а также немало интересных уровней.

Геймплей видеоигры Brain Love Story Brain Puzzle Games – видео