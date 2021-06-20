Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: новый лидер и интересные новинки

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр есть несколько интересных изменений. Появился новый лидер, а также сразу три оригинальные новинки.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: бессменный лидер и продолжение классики

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Count Masters Bridge Race Ludo King Fat 2 Fit! Hair Challenge Body Race Granny 3 Run of Life Garena Free Fire Subway Surfers

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр немало интересных изменений. Стоит начать с того, что на 1 место вышла видеоигра Count Masters, а вот игра Bridge Race (бывший лидер) опустилась всего на одну ступеньку. Тройку лучших на этот раз достаточно неожиданно замкнула Ludo King.

В середине топа продолжают удерживаться интересные раннеры Body Race и Hair Challenge. А вот позицию королевской битвы Garena Free Fire или раннера Subway Surfers трудно назвать сейчас уверенной, потому что в любой момент эти игры могут покинуть число лучших.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Candy Crush Saga (14 место), My Talking Tom Friends (13 место) и Catwalk Beauty (19 место). Впервые в рейтинг попали:

Fat 2 Fit! – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 4 место этого топа. По жанру это классический представитель "семейства" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. Во время забегов нужно собирать не классическую игровую валюту, а разнообразную здоровую пищу. А вот "встреч" с вредной едой нужно избегать. В целом в игре очень простое управление, а также немало уровней.

Геймплей в видеоигре Fat 2 Fit! – видео

Granny 3 – интересная игра, которая может понравиться всем поклонникам ужастиков. Геймплейно все просто: игрокам нужно выбраться из дома, который серьезно охраняется. Для этого нужно будет постоянно прятаться, а также избегать встреч с недругами. В целом это достойное продолжение этой известной серии.

Трейлер видеоигры Granny 3 – видео

Run of Life – оригинальный раннер, в котором можно прожить всю жизнь во время забега. Дело в том, что главная задача – дойти до финиша и не состариться дорогой туда. А для этого нужно собирать различные предметы, которые омолаживают главного героя. В целом в этой видеоигре приятная графика, а также немало сложных уровней.

Геймплей в видеоигре Run of Life​ – видео