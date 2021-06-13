Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: уверенные лидеры и интересные новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

  1. Bridge Race
  2. Count Masters
  3. Garena Free Fire
  4. Body Race
  5. Hair Challenge
  6. Ludo King
  7. Subway Surfers
  8. Candy Crush Saga
  9. My Talking Tom Friends
  10. Catwalk Beauty

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр есть несколько интересных перестановок, хотя в группе лидеров почти без изменений. Продолжает возглавлять рейтинг игра о скоростном строительстве мостов Bridge Race, а на 2 строчке удерживается видеоигра Count Masters. Тройку лучших на этот раз замкнула королевская битва Garena Free Fire.

В середине топа уже несколько недель подряд удерживаются раннеры Body Race и Hair Challenge, а также "настольная игра" Ludo King. А во второй половине рейтинга находятся две "вечнозеленые" классики: раннер Subway Surfers и головоломка Candy Crush Saga. Из интересного еще можно отметить, что вновь потеряла несколько позиций мобильная игра Catwalk Beauty, хотя она пока и удерживается в числе лучших.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Hair Dye (14 место) и Makeover Run (11 место). Впервые в рейтинг попала:

My Talking Tom Friends – продолжение классической серии игр о приключениях виртуальных домашних любимцев. Правда, в этой части разработчики собрали под одной крышей сразу шестерых таких героев. Игрокам нужно будет заниматься классическими для серии вещами: уходом за любимцами, выполнением заданий или разгадыванием головоломок. Также разработчики отметили, что в игре есть немалое количество вариантов для кастомизации предметов и главных героев. В целом в этой видеоигре очень простое управление, а также приятная графика.

Трейлер видеоигры My Talking Tom Friends​ – видео

 