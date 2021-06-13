Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: уверенные лидеры и интересные новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Bridge Race Count Masters Garena Free Fire Body Race Hair Challenge Ludo King Subway Surfers Candy Crush Saga My Talking Tom Friends Catwalk Beauty

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр есть несколько интересных перестановок, хотя в группе лидеров почти без изменений. Продолжает возглавлять рейтинг игра о скоростном строительстве мостов Bridge Race, а на 2 строчке удерживается видеоигра Count Masters. Тройку лучших на этот раз замкнула королевская битва Garena Free Fire.

В середине топа уже несколько недель подряд удерживаются раннеры Body Race и Hair Challenge, а также "настольная игра" Ludo King. А во второй половине рейтинга находятся две "вечнозеленые" классики: раннер Subway Surfers и головоломка Candy Crush Saga. Из интересного еще можно отметить, что вновь потеряла несколько позиций мобильная игра Catwalk Beauty, хотя она пока и удерживается в числе лучших.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Hair Dye (14 место) и Makeover Run (11 место). Впервые в рейтинг попала:

My Talking Tom Friends – продолжение классической серии игр о приключениях виртуальных домашних любимцев. Правда, в этой части разработчики собрали под одной крышей сразу шестерых таких героев. Игрокам нужно будет заниматься классическими для серии вещами: уходом за любимцами, выполнением заданий или разгадыванием головоломок. Также разработчики отметили, что в игре есть немалое количество вариантов для кастомизации предметов и главных героев. В целом в этой видеоигре очень простое управление, а также приятная графика.

Трейлер видеоигры My Talking Tom Friends​ – видео