Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнені лідери та цікаві новинки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Bridge Race Count Masters Garena Free Fire Body Race Hair Challenge Ludo King Subway Surfers Candy Crush Saga My Talking Tom Friends Catwalk Beauty

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих перестановок, хоча у групі лідерів майже без змін. Продовжує очолювати рейтинг гра про швидкісне будування мостів Bridge Race, а на 2 сходинці утримується відеогра Count Masters. Трійку найкращих цього разу замкнула королівська битва Garena Free Fire.

У середині топу вже кілька тижнів поспіль утримуються раннери Body Race та Hair Challenge, а також "настільна гра" Ludo King. А у другій половині рейтингу знаходяться дві "вічнозелені" класики: раннер Subway Surfers та головоломка Candy Crush Saga. З цікавого ще можна відзначити, що знову втратила кілька позицій мобільна гра Catwalk Beauty, хоча вона поки й утримується у когорті найкращих.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Hair Dye (14 місце) та Makeover Run (11 місце). Вперше до рейтингу потрапила:

My Talking Tom Friends – продовження класичної серії ігор про пригоди віртуальних домашніх улюбленців. Щоправда, у цій частині розробники зібрали під одним дахом одразу шістьох таких героїв. Гравцям потрібно буде займатися класичними для серії речами: доглядом за улюбленцями, виконанням завдань чи розгадуванням головоломок. Також розробники відзначили, що у грі є чимала кількість варіантів для кастомізації предметів та головних героїв. Загалом у цій відеогрі дуже просте керування, а також приємна графіка.

Трейлер відеогри My Talking Tom Friends – відео