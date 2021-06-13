Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнені лідери та цікаві новинки
Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:
- Bridge Race
- Count Masters
- Garena Free Fire
- Body Race
- Hair Challenge
- Ludo King
- Subway Surfers
- Candy Crush Saga
- My Talking Tom Friends
- Catwalk Beauty
Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих перестановок, хоча у групі лідерів майже без змін. Продовжує очолювати рейтинг гра про швидкісне будування мостів Bridge Race, а на 2 сходинці утримується відеогра Count Masters. Трійку найкращих цього разу замкнула королівська битва Garena Free Fire.
У середині топу вже кілька тижнів поспіль утримуються раннери Body Race та Hair Challenge, а також "настільна гра" Ludo King. А у другій половині рейтингу знаходяться дві "вічнозелені" класики: раннер Subway Surfers та головоломка Candy Crush Saga. З цікавого ще можна відзначити, що знову втратила кілька позицій мобільна гра Catwalk Beauty, хоча вона поки й утримується у когорті найкращих.
Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Hair Dye (14 місце) та Makeover Run (11 місце). Вперше до рейтингу потрапила:
My Talking Tom Friends – продовження класичної серії ігор про пригоди віртуальних домашніх улюбленців. Щоправда, у цій частині розробники зібрали під одним дахом одразу шістьох таких героїв. Гравцям потрібно буде займатися класичними для серії речами: доглядом за улюбленцями, виконанням завдань чи розгадуванням головоломок. Також розробники відзначили, що у грі є чимала кількість варіантів для кастомізації предметів та головних героїв. Загалом у цій відеогрі дуже просте керування, а також приємна графіка.
Трейлер відеогри My Talking Tom Friends – відео