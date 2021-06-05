Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: новий лідер та дуже успішна новинка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Bridge Race Count Masters Body Race Hair Challenge Catwalk Beauty Hair Dye Ludo King Makeover Run Garena Free Fire Subway Surfers

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор лідер не змінився, хоча й з'явилося дві новинки. Продовжує очолювати рейтинг відеогра про швидкісне будування мостів Bridge Race. На 3 сходинку опустився раннер Body Race, а трійку найкращих залишила цікава гра Hair Challenge.

У середині топу продовжують утримуватися: "модна" гра Catwalk Beauty, популярний в Індії проєкт Ludo King та раннер Makeover Run. А от позиції королівської битви Garena Free Fire та раннера Subway Surfers важко назвати впевненою, бо у будь-який момент ці ігри можуть покинути когорту найкращих.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Paper Fold (11 місце) та Candy Crush Saga (12 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Count Masters – відеогра, яка одразу заскочила на 2 сходинку цього топу. Геймплейно все просто: геймери керують натовпом чоловічків, який треба провести через різноманітні перешкоди, щоб у фіналі перемогти боса. Під час забігів можна поповнювати свою армію, а для цього потрібно вибирати правильні ворота чи збирати бонуси. Розробники відзначили, що у їхній відеогрі оригінальна фізика, кумедна графіка, а також чимала кількість унікальних рівнів.

Геймплей у відеогрі Count Masters – відео

Hair Dye – відеогра, яка має сподобатися всім шанувальникам моди та краси. Геймери мають взяти на себе роль справжнього перукаря, та створити чимало унікальних зачісок. Геймплейно все дуже просто: гравці отримують замовлення (колір чи довжина волосся), а потім мають "своїми руками" його виконати. У відеогрі чимала кількість цікавих рівнів, дуже просте керування, а також є різноманітні варіанти для покращення салону.

Геймплей у відеогрі Hair Dye – відео