Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: незмінні лідери та оригінальні новинки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

  1. Bridge Race
  2. Body Race
  3. Hair Challenge
  4. Catwalk Beauty
  5. Paper Fold
  6. Makeover Run
  7. Ludo King
  8. Garena Free Fire
  9. Subway Surfers
  10. Candy Crush Saga

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є одразу кілька цікавих перестановок. Варто розпочати з того, що лідерство собі повернула відеогра про швидкісне будування мостів Bridge Race, а от раннер Hair Challenge опустився одразу на 3 сходинку. Продовжує свій підйом мобільна гра Catwalk Beauty, яка цього тижня вже зупинилася на 4 місці.

Одразу на 5 сходинку опустилася головоломка Paper Fold, яка до цього стабільно знаходилася у трійці. У середині топу продовжують утримуватися: раннер Makeover Run та "настільна" гра Ludo King. Знову повернулася до рейтингу королівська битва Garena Free Fire, але лише на 8 місце. А у другій половині топу знаходяться дві "вічнозелені" класики: раннер Subway Surfers та головоломка Candy Crush Saga.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Bounce and collect (11 місце) та Going Balls (18 місце). Вперше до рейтингу потрапила:

Body Race – відеогра, яка сенсаційно заскочила одразу на 2 сходинку цього топу. За жанром це класичний представник "сімейства" раннерів, але зі своєю оригінальною концепцією. Під час забігів потрібно збирати не класичну ігрову валюту, а різноманітну здорову їжу чи спорядження для фітнесу. Щоправда, все не так просто, бо у грі ще є шкідлива їжа, яку також потрібно збирати.

Річ у тім, що геймерам треба потрапляти у вказану вагу, щоб отримувати різноманітні нагороди. Тобто збирати потрібно одночасно бургери й помідори, щоб зберігати хиткий баланс. Загалом у відеогрі дуже просте керування, а також чимала кількість унікальних рівнів.

Геймплей у відеогрі Body Race – відео

 