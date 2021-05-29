Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: неизменные лидеры и оригинальные новинки
Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:
- Bridge Race
- Body Race
- Hair Challenge
- Catwalk Beauty
- Paper Fold
- Makeover Run
- Ludo King
- Garena Free Fire
- Subway Surfers
- Candy Crush Saga
На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр есть сразу несколько интересных перестановок. Стоит начать с того, что лидерство себе вернула видеоигра о скоростном строительстве мостов Bridge Race, а вот раннер Hair Challenge опустился сразу на 3 строчку. Продолжает свой подъем мобильная игра Catwalk Beauty, которая на этой неделе уже остановилась на 4 месте.
Сразу на 5 строчку опустилась головоломка Paper Fold, которая до этого стабильно находилась в тройке. В середине топа продолжают удерживаться: раннер Makeover Run и "настольная" игра Ludo King. Снова вернулась в рейтинг королевская битва Garena Free Fire, но лишь на 8 место. А во второй половине топа находятся две "вечнозеленые" классики: раннер Subway Surfers и головоломка Candy Crush Saga.
На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Bounce and collect (11 место) и Going Balls (18 место). Впервые в рейтинг попала:
Body Race – видеоигра, которая сенсационно запрыгнула сразу на 2 место этого топа. По жанру это классический представитель "семейства" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. Во время забегов нужно собирать не классическую игровую валюту, а разнообразную здоровую пищу или снаряжения для фитнеса. Правда, все не так просто, потому что в игре еще есть вредная пища, которую также нужно собирать.
Дело в том, что геймерам надо попадать в указанный вес, чтобы получать различные награды. То есть собирать нужно одновременно бургеры и помидоры, чтобы сохранять хрупкий баланс. В целом в видеоигре очень простое управление, а также немалое количество уникальных уровней.
Геймплей в видеоигре Body Race – видео