Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: неизменные лидеры и оригинальные новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Bridge Race Body Race Hair Challenge Catwalk Beauty Paper Fold Makeover Run Ludo King Garena Free Fire Subway Surfers Candy Crush Saga

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр есть сразу несколько интересных перестановок. Стоит начать с того, что лидерство себе вернула видеоигра о скоростном строительстве мостов Bridge Race, а вот раннер Hair Challenge опустился сразу на 3 строчку. Продолжает свой подъем мобильная игра Catwalk Beauty, которая на этой неделе уже остановилась на 4 месте.

Сразу на 5 строчку опустилась головоломка Paper Fold, которая до этого стабильно находилась в тройке. В середине топа продолжают удерживаться: раннер Makeover Run и "настольная" игра Ludo King. Снова вернулась в рейтинг королевская битва Garena Free Fire, но лишь на 8 место. А во второй половине топа находятся две "вечнозеленые" классики: раннер Subway Surfers и головоломка Candy Crush Saga.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Bounce and collect (11 место) и Going Balls (18 место). Впервые в рейтинг попала:

Body Race – видеоигра, которая сенсационно запрыгнула сразу на 2 место этого топа. По жанру это классический представитель "семейства" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. Во время забегов нужно собирать не классическую игровую валюту, а разнообразную здоровую пищу или снаряжения для фитнеса. Правда, все не так просто, потому что в игре еще есть вредная пища, которую также нужно собирать.

Дело в том, что геймерам надо попадать в указанный вес, чтобы получать различные награды. То есть собирать нужно одновременно бургеры и помидоры, чтобы сохранять хрупкий баланс. В целом в видеоигре очень простое управление, а также немалое количество уникальных уровней.

Геймплей в видеоигре Body Race – видео