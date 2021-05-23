Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: "вечнозеленая" классика и новинка от VOODOO

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Hair Challenge Paper Fold Bridge Race Ludo King Bounce and collect Makeover Run Going Balls Catwalk Beauty Subway Surfers Candy Crush Saga

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр есть несколько интересных новинок, хотя в лидирующей группе почти без изменений. Продолжает возглавлять рейтинг оригинальный раннер Hair Challenge, а вот на 2 позицию запрыгнула головоломка Paper Fold. Видеоигра Bridge Race на этой неделе потеряла одну позицию, но пока удерживается в тройке.

Популярная в Индии игра Ludo King продолжает очень уверенно "сидеть" на 4 ступеньке, а Bounce and collect замыкает пятерку лучших уже несколько недель подряд. Во второй половине топа находится платформер Going Balls и две "вечнозеленые" классики: раннер Subway Surfers и головоломка Candy Crush Saga.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Garena Free Fire (11 место) и Muscle Rush (12 место). Впервые в рейтинг попали:

Makeover Run – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 6 позицию этого топа. Наверное, уже понятно, что по жанру это классический представитель раннеров, но с интересной концепцией. Дело в том, что во время забегов нужно собирать не только классическую игровую валюту (бриллианты), но и одежду, обувь и различные украшения. То есть результат прохождения определенного уровня зависит еще и от финального вида главной героини. Также нужно собирать различные бонусы и избегать коварных препятствий.

Геймплей в видеоигре Makeover Run – видео

Catwalk Beauty – видеоигра, которая должна понравиться всем поклонникам моды и красоты. Геймплейно все очень просто: на старте раунда геймеры получают тему, от которой должны отталкиваться в вопросе выбора образа для главной героини. Далее происходит своеобразный забег, в котором нужно выбирать определенную одежду, прическу или обувь. В финале критики оценивают соответствие образа, и выставляют оценки. Разработчики отметили, что в видеоигре немалое количество нарядов и 100 уникальных уровней.

Геймплей в видеоигре Catwalk Beauty​ – видео