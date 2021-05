Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Hair Challenge Bridge Race Paper Fold Ludo King Bounce and collect Garena Free Fire Going Balls Subway Surfers Candy Crush Saga Muscle Rush

На этой неделе интересных изменений в этом рейтинге почти и нет. Продолжает возглавлять топ раннер с оригинальной концепцией Hair Challenge. Наверное, соревноваться в скоростном строительстве мостов геймерам также понравилось, потому что Bridge Race уже несколько недель подряд находится в группе лидеров.

Головоломка Paper Fold сразу после релиза запрыгнула на 3 место, и пока продолжает его уверенно удерживать. "Настольная" игра Ludo King пользуется спросом среди мобильных геймеров уже несколько месяцев и постоянно находится среди лидеров. Королевская битва Garena Free Fire и платформер Going Balls также продолжают удерживаться в середине топа.

Во второй половине рейтинга находятся сразу две "вечнозеленые" и классические видеоигры, которые вышли еще в 2012 году: раннер Subway Surfers и головоломка Candy Crush Saga. А вот позицию игры Muscle Rush трудно назвать уверенной, потому что в любой момент эта видеоигра может покинуть рейтинг лучших.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Slice It All! (23 место), High Heels! (13 место) и War of Rafts: Crazy Sea Battle (11 место). Впервые в рейтинг попала:

Bounce and collect – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 5 место этого топа. Разработчиком проекта выступила известная французская студия VOODOO. Геймплейно все очень просто и интуитивно понятно: игрокам нужно сбрасывать шары с одной стороны поля, чтобы поймать как можно больше с другой. Конечно, не все так просто, потому что есть различные ловушки, которые могут уменьшать количество шаров. Хотя есть и бонусы, которые также нужно разумно использовать. Разработчики отметили, что в их видеоигре немало интересных уровней и оригинальных заданий.

Геймплейный трейлер видеоигры Bounce and collect – видео