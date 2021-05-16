Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: уверенные лидеры и оригинальные новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

  1. Hair Challenge
  2. Bridge Race
  3. Paper Fold
  4. Ludo King
  5. Bounce and collect
  6. Garena Free Fire
  7. Going Balls
  8. Subway Surfers
  9. Candy Crush Saga
  10. Muscle Rush

На этой неделе интересных изменений в этом рейтинге почти и нет. Продолжает возглавлять топ раннер с оригинальной концепцией Hair Challenge. Наверное, соревноваться в скоростном строительстве мостов геймерам также понравилось, потому что Bridge Race уже несколько недель подряд находится в группе лидеров.

Головоломка Paper Fold сразу после релиза запрыгнула на 3 место, и пока продолжает его уверенно удерживать. "Настольная" игра Ludo King пользуется спросом среди мобильных геймеров уже несколько месяцев и постоянно находится среди лидеров. Королевская битва Garena Free Fire и платформер Going Balls также продолжают удерживаться в середине топа.

Во второй половине рейтинга находятся сразу две "вечнозеленые" и классические видеоигры, которые вышли еще в 2012 году: раннер Subway Surfers и головоломка Candy Crush Saga. А вот позицию игры Muscle Rush трудно назвать уверенной, потому что в любой момент эта видеоигра может покинуть рейтинг лучших.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Slice It All! (23 место), High Heels! (13 место) и War of Rafts: Crazy Sea Battle (11 место). Впервые в рейтинг попала:

Bounce and collect – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 5 место этого топа. Разработчиком проекта выступила известная французская студия VOODOO. Геймплейно все очень просто и интуитивно понятно: игрокам нужно сбрасывать шары с одной стороны поля, чтобы поймать как можно больше с другой. Конечно, не все так просто, потому что есть различные ловушки, которые могут уменьшать количество шаров. Хотя есть и бонусы, которые также нужно разумно использовать. Разработчики отметили, что в их видеоигре немало интересных уровней и оригинальных заданий.

Геймплейный трейлер видеоигры Bounce and collect – видео

 