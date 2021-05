Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнені лідери та оригінальні новинки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Hair Challenge Bridge Race Paper Fold Ludo King Bounce and collect Garena Free Fire Going Balls Subway Surfers Candy Crush Saga Muscle Rush

Цього тижня цікавих змін у цьому рейтингу майже й немає. Продовжує очолювати топ раннер з оригінальною концепцією Hair Challenge. Напевно, змагатися у швидкісному будуванні мостів геймерам також сподобалося, бо Bridge Race вже кілька тижнів поспіль знаходиться у групі лідерів.

Головоломка Paper Fold одразу після релізу заскочила на 3 сходинку, і поки продовжує її впевнено утримувати. "Настільна" гра Ludo King має попит серед мобільних геймерів вже кілька місяців та постійно знаходиться серед лідерів. Королівська битва Garena Free Fire та платформер Going Balls також продовжують утримуватися в середині топу.

У другій половині рейтингу знаходяться одразу дві "вічнозелені" та класичні відеогри, які вийшли ще у 2012 році: раннер Subway Surfers та головоломка Candy Crush Saga. А от позицію гри Muscle Rush важко назвати впевненою, бо у будь-який момент ця відеогра може покинути рейтинг найкращих.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Slice It All! (23 місце), High Heels! (13 місце) та War of Rafts: Crazy Sea Battle (11 місце). Вперше до рейтингу потрапила:

Bounce and collect – відеогра, яка одразу ж заскочила на 5 сходинку цього топу. Розробником проєкту виступила відома французька студія VOODOO. Гей мплейно все дуже просто та інтуїтивно зрозуміло: гравцям потрібно скидати кулі з одного боку поля, щоб зловити якнайбільше з іншою. Звісно, не все так просто, бо є різноманітні пастки, які можуть зменшувати кількість шарів. Хоча є й бонуси, які також потрібно розумно використовувати. Розробники відзначили, що у їхній відеогрі чимало цікавих рівнів та оригінальних завдань.