Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: успішні бігуни та неочікуваний лідер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Hair Challenge Bridge Race Paper Fold Ludo King Slice It All! Garena Free Fire Going Balls High Heels! War of Rafts: Crazy Sea Battle Subway Surfers

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих новинок, хоча лідери не змінилися. Топ продовжує очолювати раннер Hair Challenge, а на 2 сходинці поки знаходиться гра Bridge Race. Знову на 4 місце повернулася популярна в Індії гра Ludo King, а королівська битва Garena Free Fire та платформер Going Balls продовжують утримуватися в середині топу. А от позиції раннерів High Heels! та Subway Surfers важко назвати впевненими, бо ці ігри вже наступного тижня можуть покинути цей рейтинг.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Animal Transform Race (11 місце), Muscle Rush (12 місце) та Temple Run 2 (замало завантажень). Вперше до рейтингу потрапили:

Paper Fold – відеогра, яка одразу заскочила на 3 сходинку у цьому рейтингу. За жанром ця гра близька до головоломок, у яких потрібно отримати певне зображення. У цій відеогрі геймери мають збирати картинки з паперу, а для цього треба складати його у правильному порядку. Розробники відзначили, що у їхній грі дуже просте керування, а також спокійна та приємна атмосфера.

Paper Fold / Фото портал Appmagic

Slice It All! – цікава "реінкарнація" всім відомої гри Fruit Ninja. Геймплейно все дуже просто: геймерам потрібно керувати стрибаючим ножем та розрізати різноманітні предмети. Звісно, у грі є й різноманітні перешкоди, але головне завдання – не звалитися на землю та набрати якнайбільше балів. У відеогрі дуже просте керування та чимала кількість унікальних рівнів.

Трейлер відеогри Slice It All! – відео

War of Rafts: Crazy Sea Battle – відеогра, у якій можна влаштовувати справжні морські битви. Геймери розпочинають з невеличкого плоту та чоловіка, але надалі мають збільшити свій транспортний засіб та чисельність своєї команди. Для цього потрібно підбирати уламки плотів, потерпілих, а також змагатися та "поглинати" інших гравців. У відеогрі є й різноманітні скрині зі скарбами, які можуть допомогти у боротьбі з ворогами.

War of Rafts: Crazy Sea Battle / Фото портал Appmagic