Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: успешные бегуны и неожиданный лидер

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Hair Challenge Bridge Race Paper Fold Ludo King Slice It All! Garena Free Fire Going Balls High Heels! War of Rafts: Crazy Sea Battle Subway Surfers

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр есть несколько интересных новинок, хотя лидеры не изменились. Топ продолжает возглавлять раннер Hair Challenge, а на 2 строчке пока находится игра Bridge Race. Опять на 4 место вернулась популярная в Индии игра Ludo King, а королевская битва Garena Free Fire и платформер Going Balls продолжают удерживаться в середине топа. А вот позиции раннеров High Heels! и Subway Surfers трудно назвать уверенными, потому что эти игры уже на следующей неделе могут покинуть этот рейтинг.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Animal Transform Race (11 место), Muscle Rush (12 место) и Temple Run 2 (недостаточно загрузок). Впервые в рейтинг попали:

Paper Fold – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 3 строчку в этом рейтинге. По жанру эта игра близка к головоломкам, в которых нужно получить определенное изображение. В этой видеоигре геймеры должны собирать картинки из бумаги, а для этого надо складывать ее в правильном порядке. Разработчики отметили, что в их игре очень простое управление, а также спокойная и приятная атмосфера.

Paper Fold / Фото портал Appmagic

Slice It All! – интересная "реинкарнация" всем известной игры Fruit Ninja. Геймплейно все очень просто: геймерам нужно управлять прыгающим ножом и разрезать различные предметы. Конечно, в игре есть и различные препятствия, но главная задача – не упасть на землю и набрать как можно больше баллов. В видеоигре очень простое управление и немалое количество уникальных уровней.

Трейлер видеоигры Slice It All! – видео

War of Rafts: Crazy Sea Battle – видеоигра, в которой можно устраивать настоящие морские сражения. Геймеры начинают с небольшого плота и мужчины, но в дальнейшем должны увеличить свое транспортное средство и численность своей команды. Для этого нужно подбирать обломки плотов, пострадавших, а также соревноваться и "поглощать" других игроков. В видеоигре есть и различные сундуки с сокровищами, которые могут помочь в борьбе с врагами.

War of Rafts: Crazy Sea Battle / Фото портал Appmagic