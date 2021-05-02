Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: интересные бегуны и состязание по толканию

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Hair Challenge Bridge Race High Heels! Animal Transform Race Ludo King Going Balls Garena Free Fire Muscle Rush Temple Run 2 Subway Surfers

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр перестановок очень мало, хотя лидер и изменился. На 1 место достаточно неожиданно поднялся интересный раннер Hair Challenge, где нужно управлять девушкой с очень длинными волосами. А игра о строительстве мостов Bridge Race опустилась на этот раз на 2 место.

Стоит отметить, что увеличилось и количество самих раннеров к показателю в 6 игр: High Heels!, Animal Transform Race, Temple Run 2, Subway Surfers, лидер и новинка. Продолжают пользоваться спросом среди геймеров и удерживаются в середине рейтинга следующие проекты: "настольная" игра Ludo King, платформер Going Balls и королевская битва Garena Free Fire.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Pusher 3D (12 место), Shortcut Run (недостаточно загрузок) и Prison Escape: Stickman Adventure (19 место). Впервые в топ попала:

Muscle Rush – видеоигра, которая запрыгнула на 8 место в топе самых популярных мобильных игр. По жанру это раннер, но с оригинальной концепцией: геймеры управляют бегуном, который во время забега должен прокачаться (набрать массу), чтобы в финале победить босса в соревновании с армреслинга. Для этого нужно собирать различные бонусы, побеждать злодеев на пути к финальному соревнованию и правильно распределять силы своего персонажа. Разработчики также отметили, что в видеоигре есть немалое количество уникальных персонажей и даже праздничных танцев.

Геймплей в видеоигре Muscle Rush​ – видео